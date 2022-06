Relations entre les Premières Nations et la CAQ :une «rupture» avec les gouvernements précédents

Loi 96, abandon de la sécurisation culturelle en santé et refus de reconnaître le racisme systémique : l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) qualifie le bilan du gouvernement caquiste « d’historiquement décevant ».

« Tout ce qui touche vraiment à la capacité de gouvernance de nos communautés, c’est exactement là où le gouvernement [Legault] ne veut pas se rendre », affirme le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, en entrevue au Devoir. Selon lui, la Coalition avenir Québec (CAQ) « marque une rupture avec les gouvernements précédents » en ce qui a trait aux relations avec les Premières Nations.

Le gouvernement de François Legault « demeure extrêmement réfractaire à tout processus qui va se pencher sur la question du territoire et des ressources », soutient Ghislain Picard. Les Premières Nations sont limitées par une définition territoriale « très très conservatrice » de la CAQ, soulève-t-il. « Si les communautés veulent être pérennes, elles doivent avoir accès aux ressources et au territoire pour également se développer », dit le chef.

La tournée du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, dans l’ensemble des communautés du Québec ne sert d’ailleurs qu’à « polir l’image du gouvernement du Québec », selon Ghislain Picard. « Mais on évacue du même coup ce que nous considérons comme les enjeux importants », déplore-t-il.

Parmi les enjeux cruciaux, Ghislain Picard déplore l’abandon de la promesse d’inclure la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Le gouvernement Legault s’y était pourtant engagé après que Joyce Echaquan, une mère atikamekw, soit morte en septembre 2020 à l’hôpital de Joliette, sous les insultes du personnel soignant.

« On constate que finalement la poussière est rapidement tombée, dit M. Picard. Tout ceci avait comme toile de fond le refus de reconnaître le racisme systémique alors que c’est reconnu partout ailleurs. »

« Quatre années de rendez-vous manqués »

À la fin mai, l’APNQL avait qualifié l’adoption du projet de loi 96 de « grand pas en arrière ». Les Premières Nations du Québec disaient craindre les répercussions sur leurs communautés et dénonçaient « des injustices linguistiques majeures ».

Le ministre Lafrenière avait alors affirmé qu’il était nécessaire « d’être à l’écoute » des communautés autochtones et qu’il n’y avait pas de « solution mur à mur » possible. Or, M. Picard a dit n’avoir eu « aucune communication » avec le gouvernement du Québec au sujet de la loi 96, depuis son adoption.

M. Picard soutient aussi que depuis l’adoption à l’unanimité en 2019 de la motion reconnaissant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, il n’en est plus question.

« Comment voulez-vous qu’on s’engage dans un processus hautement politique alors qu’on a devant nous un gouvernement qui refuse systématiquement d’aborder des enjeux considérés comme fondamentaux par les Premières Nations ? », questionne Ghislain Picard. Le gouvernement caquiste constitue « quatre années de rendez-vous manqués », estime le chef.

Sans en dire davantage, M. Picard a soutenu que l’APNQL allait s’assurer « d’être entendue au cours des prochains mois et de la campagne électorale ».