Québec a dépensé 15 milliards pour lutter contre la pandémie depuis mars 2020

Le Québec a dépensé tout près de 15 milliards de dollars pour combattre la pandémie de COVID-19, dont six milliards dans des contrats conclus de gré à gré, révèlent des documents de reddition de compte déposés mardi à l’Assemblée nationale.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a déposé au Salon bleu une série de comptes rendus sur les deux premières années de la pandémie. On y apprend notamment qu’entre le 13 mars 2020 et le 22 mars 2022, Québec a conclu un grand total de 4500 contrats « gré à gré » grâce aux pouvoirs de l’état d’urgence sanitaire.

Parmi ceux-ci, une entente de 433 millions de dollars pour une commande de tests rapides antigéniques en janvier, ou encore 165 millions pour s’arroger les services de « main-d’œuvre indépendante » en juin 2021.

La Loi sur la santé publique établit que le gouvernement peut, tant et aussi longtemps que l’état d’urgence perdure, « faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires ». Il peut ainsi contourner le processus d’appel d’offres régulier.

Depuis mercredi dernier, l’état d’urgence n’est plus au Québec. L’adoption du projet de loi 28 « visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire » par les parlementaires permet cependant la conclusion de contrat gré à gré jusqu’à la fin de l’année 2022.

Les documents déposés mardi confirment par ailleurs que Québec a dépensé 15 milliards de dollars pour « vaincre la pandémie de COVID-19 » au courant des deux premières années de crise sanitaire. Ces fonds ont notamment servi à hauteur de 4,5 millions de dollars pour financer les primes et incitatifs offerts aux employés du réseau. Un autre 2,5 millions a permis de financer des « mesures de protection et contrôle des infections ».

D’autres détails suivront.