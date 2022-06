Jean-François Roberge et son sous-ministre honorés en toute discrétion

Une disposition méconnue entourant l’Ordre d’excellence en éducation cause des remous dans le réseau scolaire. Le ministre Jean-François Roberge et le sous-ministre Alain Sans Cartier ont été promus membres émérites de l’Ordre sans même que leurs noms ne soient mentionnés lors de la cérémonie en l’honneur des récipiendaires, tenue cette semaine à Québec.

Le communiqué de presse du ministère de l’Éducation, publié mardi, a passé sous silence la nomination des deux plus hauts gradés du ministère. Trois noms étaient mentionnés dans la liste des nouveaux membres émérites de l’Ordre d’excellence. Deux autres noms, ceux du ministre Roberge et du sous-ministre Sans Cartier, se sont ajoutés en catimini dans la liste publiée sur le site web du ministère de l’Éducation.

Selon ce que Le Devoir a appris, des membres du comité chargés d’évaluer les candidatures ont été étonnés de voir le ministre et le sous-ministre de l’Éducation parmi les récipiendaires : leurs noms n’ont jamais figuré dans la liste des aspirants-membres de l’Ordre d’excellence.

Vérification faite, le ministre et le sous-ministre de l’Éducation sont automatiquement promus en tant que membres émérites (la plus haute distinction) de l’Ordre d’excellence en éducation. Cet ordre a été créé en 2018 par l’ancien gouvernement libéral pour reconnaître les carrières d’exception en milieu scolaire et valoriser les professions en éducation.

Le ministre Jean-François Roberge « n’était pas à l’aise de recevoir l’Ordre devant les autres récipiendaires. Il tenait d’abord à les honorer », explique son attaché de presse, Florent Tanlet.

C’est pourquoi il n’a pas mentionné, lors de la cérémonie mardi à Québec, que lui et le sous-ministre de l’Éducation ont été nommés membres émérites de l’Ordre. C’est par courtoisie et non par manque de transparence, fait-il valoir.

Des personnalités honorées

Les précédents ministres de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Sébastien Proulx et Hélène David, qui ont créé l’Ordre en 2018, figurent ainsi parmi la première cohorte de membres émérites.

En plus de messieurs Roberge et Sans Cartier, les trois membres émérites promus cette semaine pour l’année 2021 sont Sandrine Faust, directrice générale d’Alloprof, Égide Royer, psychologue spécialisé dans l’aide aux élèves en difficulté, et Gilles Boulet, ancien recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, à titre posthume.

L’ancienne première ministre Pauline Marois, qui a créé le réseau des centres de la petite enfance en tant que ministre en 1997, a aussi été décorée. Sa promotion en tant que membre émérite, confirmée en 2020 parmi les récipiendaires de 2019, n’avait jamais fait l’objet d’une cérémonie à cause de la pandémie.

L’Ordre d’excellence en éducation honore trois catégories de récipiendaires : membres, membres distingués et membres émérites.

D’autres détails suivront.