François Legault nuance ses propos sur l’immigration

Le premier ministre François Legault a nuancé ses propos sur l’immigration, mercredi, tout en fermant la porte à une hausse du seuil d’accueil à 58 000 nouveaux arrivants.

Dans un point de presse avant la période des questions, M. Legault a souligné que le Québec est une société accueillante pour les immigrants.

« Au Québec, avec 50 000 immigrants par année, on est un des peuples dans le monde qui reçoit, toutes proportions gardées, le plus d’immigrants, a-t-il dit. C’est plus qu’aux États-Unis. C’est plus qu’en France. »

M. Legault a été la cible de critiques depuis la fin de semaine après avoir réclamé de nouveaux pouvoirs en immigration en laissant entendre qu’il fallait empêcher que la situation du français au Québec se détériore au point de se comparer à la Louisiane.

Au cours des derniers jours, M. Legault a justifié son raisonnement en s’appuyant sur le recul du français comme langue parlée à la maison au Québec. Mercredi, M. Legault a ajouté dans son équation la langue de travail.

« Quand on regarde les statistiques, les statistiques qui existent, c’est la langue la plus utilisée à la maison, il y a un déclin, a-t-il dit. La langue la plus utilisée au travail, il y a un déclin. Donc, on ne peut pas nier qu’il y a un déclin de la place du français au Québec. Puis ça devient une question de temps. »

Comparaison avec la Louisiane

Concernant sa comparaison avec la Louisiane, M. Legault a reconnu qu’il est difficile de déterminer la rapidité du déclin du français qui pourrait survenir si le Québec n’obtenait pas de tous les pouvoirs sur son immigration, y compris ceux du programme de réunification familiale.

« Je pense que ça aide à amener un débat qui est réel, a-t-il dit. C’est qu’à partir du moment où il y a un déclin, bien là, on peut faire une projection. Est-ce que ça va prendre 25 ans, 50 ans, 60 ans ? Mais, à partir du moment où il y a un déclin, bien, tout le monde qui tient à ce que les prochaines générations parlent français devrait être préoccupé. »

En Chambre, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé que M. Legault avait accompli un recul « spectaculaire » en ajoutant les données sur le français au travail dans son analyse.

Mardi, le premier ministre avait donné du carburant à l’opposition libérale en qualifiant d’anecdote la situation du député Saul Polo, dont la famille est issue de l’immigration et qui parle français. M. Legault s’est expliqué à ce sujet mercredi.

« Ce que j’ai voulu dire, hier, c’est qu’on peut bien prendre des exemples comme le sien pour dire : “Oui, lui, il a appris le français”, mais ce sont des exemples. Il faut regarder le portrait global, puis le portrait global, c’est que le français est en déclin au Québec », a-t-il précisé.

Pas de hausse du seuil annuel

M. Legault a rejeté mercredi une proposition d’un rapport d’expert commandé par le gouvernement soulignant qu’à défaut de hausser le seuil annuel d’immigration de 50 000 à 58 000, la population du Québec reculera.

La semaine dernière, le ministre de l’Immigration, Jean Boulet, a fait volte-face après avoir jugé cette proposition raisonnable.

« Il s’est rétracté, a souligné M. Legault. Il n’est pas question de hausser le seuil de 50 000, on pense qu’on a atteint la capacité d’intégration. »

M. Legault ne s’est pas inquiété de l’impact du maintien du statu quo qui pourrait causer une baisse de la population québécoise.

« Ce qu’on veut, c’est augmenter la richesse par habitant, le PIB par habitant », a-t-il dit.

En Chambre, M. Polo a soutenu que M. Boulet, également ministre du Travail et de l’Emploi, avait été forcé de se raviser dans après avoir constaté que le manque de main-d’œuvre nécessite une hausse de l’immigration.

« En osant aller à l’encontre de la ligne de pensée, la ligne dictée par le premier ministre, le ministre de l’Emploi a dû rentrer dans les rangs et s’est fait rabrouer publiquement, a-t-il dit. C’est grave, le ministre a été forcé de se contredire parce qu’il a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas autour du premier ministre. »