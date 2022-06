Québec navigue à l’aveugle dans sa lutte contre les changements climatiques

Le gouvernement du Québec dépense les deniers du nouveau « Fonds vert » à l’aveuglette, selon le Commissaire au développement durable. Des sommes de plus de cinq milliards de dollars doivent servir à financer des mesures de lutte contre les changements climatiques, sans même que le ministère de l’Environnement ait évalué leur efficacité.

C’est là le principal constat de l’organisme d’audit environnemental, qui rendait mercredi son plus récent rapport. À l’intérieur, la nouvelle commissaire, Janique Lambert, qui joue le rôle de chien de garde de la lutte contre les changements climatiques au Québec, critique l’allocation de certaines sommes du Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC), qui a remplacé en 2020 le Fonds vert.

D’après les constats de la commissaire, le gouvernement de la Coalition avenir Québec s’est engagé à verser 5,4 milliards du FECC dans des actions climatiques… dont l’impact n’a même pas été évalué. Parmi ceux-ci, le programme ÉcoPerformance, qui vise à encourager les entreprises industrielles à amorcer un virage énergétique. Dans son plan vert 2021-2026, Québec prévoyait y injecter 267 millions de dollars. Mais l’an dernier, il n’avait même pas rempli 60 % de ses objectifs.

Pourtant, dans une récente mise à jour de son plan vert, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, rehaussait le financement d’ÉcoPerformance de plus de 60 millions de dollars.

« Plus le ministère tarde à réviser ces actions, plus il engage des sommes importantes sans que des améliorations soient apportées », déplore la commissaire Lambert à l’intérieur de son rapport de 167 pages.

En tout, la commissaire et ses équipes ont comptabilisé 78 programmes et mesures problématiques. Dans ces cas-ci, le ministère n’a « pas fourni de documentation présentant, pour chaque action, les analyses effectuées, les critères utilisés et les conclusions ». « Ces analyses auraient dû présenter la performance antérieure de l’action et permettre de déterminer les changements à lui apporter », peut-on lire.

Québec compte en grande partie sur les mesures financées par le FECC pour atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effets de serre et de carboneutralité en 2050.

Une politique énergétique inefficace

La Commissaire au développement durable se montre aussi critique de la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030, lancée en 2016 et conçue notamment pour réduire significativement (40 %) la dépendance du Québec aux produits pétroliers, mais aussi améliorer de 15 % l’efficacité énergétique et augmenter de 25 % la production d’énergies renouvelables.

Même si celle-ci constitue « une des assises » sur lesquelles le gouvernement s’appuie pour atteindre sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) « ne gère pas de manière efficace et efficiente la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030, alors qu’il en a la responsabilité ». Cela « met à risque l’atteinte de ses cibles à l’horizon 2030 ».

« La mise en place de plusieurs mesures ne se déroule pas comme elle le devrait, et cela engendre du retard dans l’atteinte des résultats prévus », souligne la commissaire. Elle cite en exemples l’absence d’évaluation des « progrès réalisés » et le manque de « gouvernance intégrée permettant de mener à bien la transition énergétique ». Résultat : l’atteinte des résultats attendus « accuse du retard ».

Alors que la consommation de produits pétroliers devait reculer de près de 697 millions de litres au 31 mars 2021, elle a en fait reculé de seulement 282,5 millions de litres. En ce qui a trait à la réduction des émissions de GES découlant de la mise en œuvre de la Politique énergétique, la commissaire a calculé une réduction de 1,4 million de tonnes au 31 mars 2021, alors que la cible était de 3,5 millions de tonnes.

D’autres détails suivront.