François Legault ferme la porte à une plus grande autonomie des villes

Le premier ministre François Legault oppose une fin de non-recevoir aux municipalités qui crient famine et qui réclament une plus grande autonomie financière pour assumer leur mandat de « gouvernement de proximité ».

Trop dépendant des taxes foncières à son goût, le monde municipal réclame depuis longtemps la possibilité de diversifier ses sources de revenus. Le premier ministre a clairement indiqué, jeudi, que son gouvernement n’entendait pas s’y attaquer tant que les budgets de Québec s’écriraient à l’encre rouge.

« Les maires savent que je suis un gars direct, donc je vais être direct. Nous aussi, on a un déficit », a commencé le premier ministre, qui prenait la parole devant un parterre de maires et de mairesses, tous réunis à Québec dans le cadre des assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

François Legault a suggéré que les villes peuvent encore augmenter les taxes foncières pour garnir leur budget, comparant le taux de taxation du Québec à celui de l’Ontario. « Quand […] on se compare à l’Ontario [et] avec d’autres juridictions, on n’a pas tant de foncier que ça. Puis nos taxes, nos impôts sur le revenu, [elles] sont dans le plafond. Ce sont des vases communicants, ces affaires-là », a avancé le premier ministre.

Il a par la suite souligné que les municipalités rémunèrent grassement leur main-d’œuvre. « Nos employés gagnent 30 % de moins que les employés qui occupent les mêmes postes dans les municipalités », a-t-il indiqué.

À son avis, c’est la vitalité économique des municipalités qui demeure la meilleure garante de leur santé financière. « La clé, c’est vraiment l’économie […] Notre défi, c’est de créer dans toutes les régions du Québec des emplois payants, a maintenu le premier ministre en soulignant la nécessité de multiplier « les emplois à 30 piasses de l’heure ». Ces gens-là vont dépenser dans les municipalités et c’est la croissance économique qui va faire augmenter les revenus partout. »

Plus de détails à venir.