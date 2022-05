Québec a payé un milliard de dollars de trop pour l’achat d’équipements de protection

Le gouvernement du Québec a perdu près d’un milliard de dollars dans la course aux équipements de protection individuelle (EPI) en début de pandémie, surtout en raison de son manque de préparation et de sa « réaction tardive » face à une situation d’une telle ampleur, a révélé mercredi un rapport de la Vérificatrice générale du Québec (VG).

Le rapport révèle, sous l’intertitre « Réaction tardive », que le ministère de la Santé et des Services sociaux a effectué sa toute première commande de masques le 18 février 2020. Pourtant, « plusieurs établissements » avaient alerté le ministère au sujet de problèmes d’approvisionnement 13 jours plus tôt.

La première commande est donc arrivée près d’un mois après la déclaration du premier cas de coronavirus au Canada, le 27 janvier, et plusieurs jours après que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) eut déclaré que la flambée de cas constituait une « urgence de santé publique à portée internationale », le 30 janvier.

Le MSSS a finalement commencé les « achats massifs d’EPI » le 22 mars 2020, 11 jours après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par l’OMS et quatre jours après le premier décès dû à la COVID-19 au Québec.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a aussi « effectué son premier inventaire des EPI le 6 mars 2020, alors que le directeur général de l’OMS avait signalé début février que la demande en EPI était 100 fois plus élevée que d’habitude », écrit la VG, Guylaine Leclerc, dans son rapport.

Son audit fait d’ailleurs état de méthodes archaïques : « chaque établissement devait saisir manuellement ses données dans une application », et chacun d’entre eux possédait « son propre système d’inventaire avec ses propres codes de produits ».

Trois milliards d’achats en urgence

Dans l’urgence, le ministèrea donc consacré plus de 3 milliards de dollars à l’achat d’EPI entre le 1er janvier 2020 et le 31 juin 2021. Le tiers de ce montant (33 %) a servi à l’achat de masques, le reste allant à l’acquisition de blouses de protection (27,4 %), de gants (22,1 %) et de masques N95 (13,7 %), principalement.

Puisque le MSSS n’avait « pas prévu de mesures suffisantes pour favoriser un approvisionnement suffisant en EPI en cas de pandémie », il a dû acquérir ceux-ci « en toute urgence pour protéger la population, alors que les prix atteignaient des sommets », note le rapport.

Puis, « l’importante baisse de valeur des EPI acquis à prix élevé lors de la pénurie mondiale de 2020 a entraîné des pertes financières pour le gouvernement de 938 millions de dollars au 31 mars 2021 », relève la VG.

Les pertes s’expliquent par la dépréciation de 671 millions de la valeur des stocks d’EPI, puis par la dévaluation des contrats pour l’achat d’EPI (perte de 131 millions) et de commandes payées d’avance (perte de 136 millions).

À ces pertes s’ajoutent des poursuites judiciaires « d’un peu plus de 170 millions » qui ont été intentées contre des fournisseurs qui ont été payés, mais qui n’ont pas livré les EPI attendus ou qui en ont livré qui étaient inadéquats. Cela s’explique par le fait que le gouvernement n’a pas pu « vérifier adéquatement l’intégrité des fournisseurs et la conformité de leurs produits », étant donné l’urgence d’agir.

Au Salon bleu, le premier ministre, François Legault, a assuré que le gouvernement s’était « ajusté » depuis 2020. « Refaire l’histoire et dire qu’on aurait dû acheter des masques avant, c’est un peu facile », a-t-il plaidé. « Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on a travaillé fort », a-t-il aussi fait valoir, en rappelant qu’il y avait au début de la pandémie « une course mondiale » pour l’achat d’EPI.

Des plans d’urgence désuets

L’audit de la VG mène à un autre constat clair : les plans d’urgence sanitaire du ministère de la Santé et des Services sociaux « n’avaient pas été mis à jour depuis plus de dix ans et se sont vite avérés insuffisants » pour faire face à une pandémie.

Comme l’ont révélé les audiences de la coroner Géhane Kamel sur les décès en CHSLD, le gouvernement n’avait pas mis à jour depuis 2006 son plan de lutte contre une pandémie d’influenza, malgré le fait que le MSSS ait demandé que cela soit fait en 2012, après la pandémie de H1N1.

D’ailleurs, le Québec ne disposait d’aucune réserve nationale de matériel utile durant une épidémie lorsque la première vague a frappé, bien que cela ait été inscrit au plan de 2006. Pire : le MSSS a décidé en 2010 d’écouler les EPI restants dans sa réserve, sans expliquer les motifs de cette décision. « Aucune autre mesure n’a ensuite été mise en place pour pallier l’élimination de cette réserve », note la VG.

Devant la coroner en novembre, le sous-ministre adjoint responsable de l’approvisionnement, Luc Desbiens, a aussi admis que ses équipes n’avaient pas dressé de liste formelle des produits essentiels ni établi d’ententes avec des fournisseurs. La VG arrive au même constat : « le MSSS n’avait prévu aucune mesure pour faciliter l’approvisionnement en EPI du réseau en cas de pandémie », écrit-elle dans son rapport.

« L’absence d’une information complète, fiable et à jour sur les stocks et la consommation d’EPI a nui à une prise de décision éclairée du MSSS quant à l’approvisionnement et à la distribution des EPI », écrit-elle également.

Vu cela, et vu l’absence d’un plan de pandémie à jour, le ministère « aurait dû réagir plus rapidement devant les signes avant-coureurs de l’apparition de la maladie au Québec », juge-t-elle.

La VG écrit également que le manque d’information pour évaluer les besoins en EPI était tel que le gouvernement a limité l’accès au matériel de protection dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA) au cours des premières semaines de la pandémie, puisque ceux-ci « n’étaient pas considérés dans les priorités » établies par le MSSS. Le « niveau de priorité » des CHSLD a finalement été relevé le 23 mars 2020 et celui des RPA, le 7 avril 2020.

De manière générale, la VG note aussi que la formation du personnel du réseau de la santé en prévention et contrôle des infections était « insuffisante pour faire face à une pandémie ». Et « cette lacune était particulièrement présente dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés », ajoute-t-elle.

Chronologie des actions du gouvernement 27 janvier 2020 : Premier cas de COVID-19 au Canada. 30 janvier 2020 : L’OMS déclare que la flambée de cas d’infection constitue une urgence de santé publique de portée internationale. 5 février 2020 : Plusieurs établissements indiquent au MSSS avoir des problèmes d’approvisionnement pour certains EPI. Un comité tactique se rencontre une première fois. 18 février 2020 : Le ministère de la Santé acquiert 750 000 masques médicaux pour un montant de 207 000 $. 27 février 2020 : Premier cas de COVID-19 au Québec. 6 mars 2020 : Le ministère de la Santé procède à un premier inventaire des EPI dans le réseau. 11 mars 2020 : l’OMS déclare la pandémie mondiale de COVID-19. 13 mars 2020 : Le gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire. 18 mars 2020 : Premier décès dû à la COVID-19 au Québec. 21 mars 2020 : Le ministère de la Santé reçoit une note l’avisant que « la situation sera critique pour la prochaine semaine et que très peu d’EPI seront disponibles » dans les CHSLD, les RPA, GMF, garderies et cliniques privées. 22 mars 2020 : Le ministère de la Santé commence les achats massifs d’EPI.