Les doléances des Premières Nations sur la réforme de la loi 101 ne convainquent pas la CAQ

Le gouvernement de François Legault ne reverra pas son projet de réforme de la Charte de la langue française, même si un front commun de communautés autochtones demande à en être exempté pour éviter un « génocide culturel ».

« Comme depuis 1977, tout le monde est soumis à la loi 101 », a lancé le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, mardi, à l’Assemblée nationale. Il répondait aux doléances émises quelques minutes plus tôt – et quelques pas plus loin – par une coalition de représentants des Premières Nations, selon laquelle le projet de loi nº 96, censé revoir la Charte de la langue française, menace d’accélérer l’assimilation des premiers peuples.

Le texte législatif, dont l’adoption ne saurait tarder, prévoit que les étudiants autochtones dans les cégeps de langue anglaise suivent trois cours de français – ou en français – durant leur parcours collégial. Aux yeux du chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, « le projet de loi est en train d’être adopté à la hâte, sans aucune considération pour les droits des personnes autochtones ».

« Le message que nous portons aujourd’hui, c’est [qu’on doit être] exempté du projet de loi n° 96 », a-t-il lancé mardi après-midi, flanqué notamment des députés d’opposition Gregory Kelley, du Parti libéral, et Manon Massé, de Québec solidaire.

Le chef John Martin, de la communauté de Gesgapegiag, craint que les articles du projet de loi concernant l’enseignement collégial exacerbent les problèmes de décrochage dans les communautés. La réforme de la loi 101 pourrait même pousser des jeunes à s’installer en Ontario, croit-il.

« Le problème auquel qu’on fait face dans nos communautés, [c’est que] le français, ce n’est pas une langue qui est utilisée. Chez nous, on parle le micmac et on parle l’anglais. […] Pour les jeunes qui ont étudié en anglais et en micmac, c’est un effort monumental que ça prend, pour être capable de réussir puis aller chercher ses crédits », a-t-il relaté.

Mardi, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont pressé le ministre Jolin-Barrette d’ouvrir sa porte aux communautés, afin d’évaluer les moyens qu’il pouvait prendre pour ajuster son projet de loi. « [C’est] un rendez-vous de la dernière chance que M. Jolin-Barrette ne peut pas manquer », a martelé Mme Massé.

« Dans mon comté, au Cégep de John Abbott, il y a environ une centaine d’élèves inuits, puis j’espère que le projet de loi n° 96 ne va mettre aucune, aucune barrière dans leur réussite scolaire », a enchaîné Gregory Kelley. D’après l’élu libéral, il reste encore quelques chances au ministre pour mettre de l’eau dans son vin.