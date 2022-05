Tirs croisés contre le projet de loi sur la liberté universitaire

Le projet de loi 32 sur la liberté académique, voué à contrer la censure sur les campus, frappe un mur à l’Assemblée nationale. Cette mesure phare du gouvernement Legault fait l’objet de critiques des professeurs, des étudiants, des recteurs et des partis de l’opposition, qui dénoncent une « menace contre l’autonomie des universités ».

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a indiqué mardi matin être ouverte à amender le projet de loi tout en restant ferme sur la nécessité d’aborder tous les sujets, même ceux qui peuvent choquer, dans un contexte universitaire.

« Je suis dans un mode d’ouverture et de collaboration. S’il est nécessaire de bonifier ce projet de loi, nous allons le faire assurément, mais sur le principe, sur la protection de la liberté académique et la fin de l’autocensure, nous sommes catégoriques : il n’y aura pas de compromis », a-t-elle déclaré lors de l’étude détaillée du texte.

« Le développement d’un esprit critique et d’un jugement éclairé ne peut se faire que si le milieu universitaire défend les principes de la liberté académique. On pense que les étudiants ont droit à une formation de qualité dans un environnement propice à l’apprentissage, à la discussion et au débat », a précisé la ministre de l’Enseignement supérieur.

Les députés de l’opposition ont salué l’ouverture de Danielle McCann à changer le cap, parce que des éléments importants du projet de loi sont dénoncés par tous les acteurs du réseau. « Je ne suis pas sûr qu’elle obtiendrait la note de passage », a dit le député solidaire Alexandre Leduc.

L’Union étudiante du Québec (UEQ), la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) déplorent notamment l’article 6 du projet de loi, qui ouvre la porte à une intervention de la ministre pour forcer des établissements à se conformer à la loi.

La ministre McCann a fait valoir la nécessité d’agir pour empêcher des dérives comme l’affaire Lieutenant-Duval, cette chargée de cours de l’Université d’Ottawa qui avait été suspendue pour avoir mentionné le mot en n dans un contexte académique, à l’automne 2020.

