Marguerite Blais présente des mesures concrètes pour améliorer les CHSLD

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a présenté jeudi son « Plan d’action pour l’hébergement de longue durée », un projet de 2,9 milliards sur cinq ans qui vient détailler la mise en œuvre de la politique d’hébergement qu’elle a présentée l’an dernier.

Le plan d’action, qui reprend les axes de la politique, s’étale sur cinq ans (2021 à 2026) et comporte 25 mesures.

Il vise notamment à « consolider l’offre de soins médicaux en CHSLD », afin que ceux-ci deviennent des milieux de vie et de soins. Le gouvernement souhaite en effet diminuer les transferts vers les hôpitaux et soigner davantage de résidants dans leurs milieux.

Le Plan d’action vise aussi à « personnaliser les soins, les services et le milieu de vie ». La ministre Blais souhaite par exemple que les personnes hébergées puissent manger et recevoir des soins d’hygiène à l’heure où elles le souhaitent.

« Pour la personne, un parcours vers une ressource d’hébergement et un vécu au sein de ce nouveau milieu de vie doit s’inscrire le plus possible en continuité avec son histoire et son expérience de vie, ses valeurs, ses préférences, ses besoins, sa culture et sa langue », est-il écrit dans le plan.

Celui-ci contient par ailleurs des mesures déjà en chantier, notamment celles devant « harmoniser les CHSLD publics et privés » et « assurer une gestion de proximité par la présence des gestionnaires responsables » dans chaque ressource d’hébergement.

Le plan s’applique à toutes les clientèles adultes résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en ressource intermédiaire (RI), en ressource de type familial (RTF), en maison des aînés (MDA) et en maison alternative (MA).

Des consultations auprès de près de 400 partenaires ont permis au gouvernement d’identifier certaines priorités d’actions.