Pierre Fitzgibbon annonce un investissement de 100 millions de dollars dans Polycor

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé mercredi qu’Investissement Québec prendra une participation de près de 100 millions de dollars dans l’entreprise Polycor, qui avait été une source de controverse parce qu’elle était représentée par un ami lobbyiste de l’élu.

M. Fitzgibbon a déclaré que cette injection de fonds publics permettra à la société d’État d’assurer notamment le maintien à Québec du siège social de l’entreprise, active dans le secteur de l’extraction.

« Avec ça, on sécurise et on solidifie un siège social au Québec, on maintient 350 emplois et on appuie une entreprise qui veut s’automatiser et conquérir de nouveaux marchés », a-t-il dit.

M. Fitzgibbon a été l’objet d’une réprimande de la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, en novembre 2020, en raison de ses liens amicaux et financiers avec un lobbyiste, Luc Laperrière, qu’il a reçu en compagnie de dirigeants d’entreprises, dont Polycor.

M. Fitzgibbon avait admis être « emballé » par un projet d’exportation de quartz qui lui avait été présenté par Polycor durant l’été 2019.

« Mon excitation pour Polycor remonte à avant ça », a-t-il dit mercredi.

Présence importante

M. Fitzgibbon a affirmé il connaît depuis 2015 le dirigeant de Polycor, Patrick Perus, dont l’entreprise exploite notamment des carrières de granit au Québec.

Plus récemment, il a rencontré la direction de l’entreprise et il a référé le dossier à IQ en vue de la prise de participation annoncée mercredi.

M. Fitzgibbon a rejeté toute possibilité que, compte tenu de la controverse suscitée par ses liens avec M. Laperrière, sa participation à l’annonce crée une nouvelle apparence de conflit d’intérêts.

« C’est moi qui me suis imposé pour être ici », a-t-il dit.

Le président-directeur général Patrick Perus a expliqué que l’actionnaire principal de Polycor, Birch Hill Partners, a mené les discussions avec IQ. « Moi je n’ai eu aucun rendez-vous avec personne », a-t-il dit.

M. Laperrière avait été mandaté, en juillet 2019 et en août 2020, pour effectuer des démarches afin d’obtenir une participation financière sous forme de prêts et d’équité. Les montants devaient notamment servir à la création d’emplois et à un investissement dans du matériel roulant pour un projet de carrière de quartz sur la Côte-Nord.

Mercredi, M. Perus a déclaré que ce projet pour lequel il avait mandaté M. Laperrière a finalement été abandonné en raison de la controverse suscitée par ses liens avec M. Fitzgibbon.

En novembre 2020, Mme Mignolet avait constaté un manquement à l’article 15 du code d’éthique de la part du ministre Fitzgibbon « dans le cadre de ses échanges et rencontres avec monsieur Laperrière au sujet des dossiers d’Alter & Go, de la municipalité d’Adstock et de Polycor, puisqu’il détenait un intérêt personnel pouvant influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge ».

Maintien à Québec

Avec l’annonce de mercredi, IQ et les dirigeants québécois de Polycor détiennent 20 % de son capital.

À titre de mandataire du gouvernement, IQ possède une valeur de 60 millions de dollars sous forme d’actions privilégiées dans Polycor et 38 millions de dollars en actions ordinaires, à travers ses fonds propres.

Polycor était jusqu’à tout récemment détenue par la firme de placement privé canadienne TorQuest et par deux fonds d’investissement américains, Wynnchurch Capital et PNC Mezzanine.

Le fonds d’investissement torontois Birch Hill Equity Partners Management détient maintenant l’entreprise, par le biais de BH Polycor Holding.

Le soutien du gouvernement est accompagné de clauses prévoyant la poursuite des activités de Polycor, ainsi que le maintien des emplois et du siège social de l’entreprise au Québec.