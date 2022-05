Les candidats antiavortement n’ont pas leur place au Québec, selon Legault

Les arguments antiavortement n’ont pas de raison d’être en politique québécoise, selon le premier ministre François Legault. Tous ses députés sont favorables à l’avortement, a-t-il dit mercredi.

« Il ne devrait pas y en avoir », a lancé l’élu de la Coalition avenir Québec (CAQ) lorsqu’interrogé sur la possibilité que des candidats aux élections générales d’octobre relancent le débat sur l’avortement. La Cour suprême des États-Unis serait sur le point d’infirmer l’arrêt Roe v. Wade, qui offre une protection constitutionnelle au droit de se faire avorter.

Au Québec, le Parti conservateur du Québec a déjà annoncé la candidature de Roy Eappan, un médecin qui a déjà émis des opinions antiavortement sur un blogue. « Je suis pro-vie. Je ne vais pas tuer des bébés ou des adultes, comme il a été prescrit par Hippocrate », écrivait-il en 2015.

Aucun des 76 députés de la CAQ ne s’oppose à l’avortement, a assuré François Legault mercredi, en se dirigeant d’un pas rapide vers le Salon bleu. En février dernier, son parti plaidait « l’erreur de bonne foi » lorsque confronté aux dons de trois élus à des groupes qui découragent le recours à cette procédure médicale.

Selon la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, « on ne doit faire aucun compromis sur le droit des femmes ». Les candidatures antiavortement, « on ne devrait pas accepter ça », a-t-elle affirmé mercredi à l’Assemblée nationale.

« Je peux vous assurer d’une chose, c’est que dans ma formation politique, on n’aura aucun candidat qui va remettre en question le droit des femmes », a-t-elle ajouté.

Selon le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le contexte politique aux États-Unis doit forcer le gouvernement du Québec à réagir. « Est-ce qu’il y aurait des demandes de femmes américaines pour venir subir des avortements ici ? C’est une excellente question. Il ne faut pas exclure du tout de venir en aide à ces femmes-là », a-t-il soulevé.

« Mais, avant d’aller plus loin, il faut une évaluation chiffrée sérieuse des impacts potentiels de cette décision-là sur le Québec, a-t-il enchaîné. Il faut […] s’assurer que les femmes du Québec ont un accès équitable et complet à l’avortement, ce qui n’est pas le cas au moment où on se parle. Dans plusieurs régions, l’accès est trop difficile. »

