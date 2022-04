Dubé veut revenir en mai 2023 au niveau prépandémique d’attente pour une chirurgie

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souhaite que le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an passe de 20 000 à 3000 d’ici mai 2023, soit deux mois plus tard que prévu.

C’est ce qu’il a déclaré mercredi après avoir été interrogé à ce sujet par le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji. Le ministre participait à l’étude des crédits, un exercice de reddition de comptes annuel qui permet d’évaluer les dépenses et performances des ministères.

M. Dubé a indiqué qu’en atteignant le nombre de 3000 chirurgies en attente depuis plus d’un an « d’ici un an » — donc « d’ici mai 2023 » — le Québec reviendrait « au niveau prépandémique ». En juin, le gouvernement avait dit vouloir atteindre ce même niveau à compter de mars 2023. L’objectif avait été répété en avril par la sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux, Lucie Opatrny. C’est donc dire que les dernières vagues de la pandémie ont repoussé l’échéancier de deux mois.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, 160 450 personnes patientent pour subir une chirurgie au Québec. Lors de l’étude des crédits, le ministre a indiqué que son « focus » demeure sur les 20 000 chirurgies qui devaient être effectuées il y a plus d’un an.

« Je n’ai pas dit que les autres n’étaient pas importantes », a-t-il ensuite souligné. Le rattrapage des chirurgies en attente depuis moins d’un an (environ 140 000 actuellement) s’effectuera dans un deuxième temps, d’ici deux à trois ans, a-t-il estimé.

Christian Dubé a rappelé qu’avant la pandémie, 100 000 Québécois attendaient une chirurgie depuis moins d’un an. Lors de la mise à jour économique de novembre 2021, 800 millions de dollars ont été alloués pour le rattrapage des chirurgies, a-t-il aussi souligné. « On a les budgets pour le faire, a dit le ministre en commission parlementaire. Lorsqu’on aura le personnel nécessaire, on pourra accélérer. »

Vers un nouveau programme de dépistage du VPH Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lors de l’étude des crédits que Québec lancera sous peu un programme de dépistage du cancer du col de l’utérus par détection du virus du papillome humain (VPH). L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a émis un avis à ce sujet en janvier dernier. Il recommande de commencer les tests de détection du VPH à l’âge de 25 ans et de les effectuer tous les cinq ans. Pour le moment, les Québécoises subissent un test Pap (cytologie) pour dépister le cancer du col de l’utérus. Dans son avis, l’INESSS indique que le test VPH se compare favorablement au test Pap et qu’il comporte l’avantage de pouvoir s’effectuer par autoprélèvement. En entrevue à La Presse en mars, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, avait fait allusion à ce nouveau programme. « Le test Pap, c’est dépassé », avait-il déclaré.