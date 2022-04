Le premier ministre, François Legault, a dû retirer ses propos au Salon bleu mercredi, après s’être surpris à haute voix de constater que son collègue libéral Pierre Arcand est bel et bien vivant.

« Il est pas mort, lui ? » a lâché M. Legault, hors micro, en pleine période des questions. Pierre Arcand, qui est âgé de 70 ans, était en train d’interroger le gouvernement sur ses dépenses en publicité.

Les propos du premier ministre ont fait sortir de ses gonds le leader parlementaire libéral, André Fortin. « Des propos comme ça, ça ne se tient pas dans cette Assemblée-là à propos des collègues. Je vous demande de retirer ça tout de suite », a-t-il lancé. M. Legault a ensuite accepté de retirer ses propos.

« Pierre Arcand est un ami. C’était une mauvaise blague. Je me suis excusé », a plus tard écrit le chef du gouvernement sur Twitter.

Pierre Arcand est un ami. C'était une mauvaise blague. Je me suis excusé. — François Legault (@francoislegault) April 27, 2022

« Pas digne d’un premier ministre »

M. Arcand s’est dit « ébranlé fortement » par les propos de son confrère. « Aujourd’hui, il n’était pas digne d’être premier ministre », a-t-il dit au sujet de François Legault.

« C’est une mauvaise blague, si ça en est une », a-t-il aussi souligné. Il a évoqué un « cheap shot » et a mentionné que « dans certaines sociétés, on respecte les personnes plus âgées ». M. Arcand a souligné au passage qu’il est « en pleine forme ».

À ses côtés, la cheffe libérale Dominique Anglade s’est dite « troublée » par les propos du premier ministre. « C’est une question de respect. On met des heures et des heures de travail. On peut ne pas s’entendre sur des idées, mais le respect ? On dirait que l’arrogance du premier ministre n’a aucune limite », s’est-elle désolée.

Un conseiller spécial du premier ministre, Stéphane Gobeil, a ensuite raillé les commentaires de Mme Anglade. « Le [premier ministre] a fait une “joke” plate. Il s’est immédiatement excusé auprès de Pierre Arcand, qu’il a qualifié d’ami. Pas de quoi monter sur ses grands chevaux. Ça sonne faux », a-t-il écrit sur Twitter.

Le pm @francoislegault a fait une joke plate.

Il s'est immédiatement excusé auprès de Pierre Arcand, qu'il a qualifié d'ami.

Pas de quoi monter sur ses grands chevaux.

Ça sonne faux. https://t.co/nCO6miBRLH — Stéphane Gobeil (@gobeillades) April 27, 2022

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois que les propos de François Legault au Salon bleu — au micro ou hors micro — soulèvent la controverse.

À la mi-mars, il a lâché un « Mère Teresa » après une question de la députée solidaire Christine Labrie au sujet du manque de places en garderie. Les oppositions avaient ensuite dénoncé le mépris du premier ministre, particulièrement envers les femmes.

En septembre, les échanges visant à honorer la mémoire de Joyce Echaquan ont tourné à l’affrontement au Salon bleu. M. Legault avait notamment reproché au député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois de « s’obstiner à diviser les Québécois » et d’être « radical » lorsqu’il rabroue le choix du gouvernement de nier l’existence du racisme systémique.

Durant la même période, le premier ministre avait déclaré qu’un jour férié pour commémorer les victimes des pensionnats pour Autochtones nuirait à la productivité du Québec. M. Legault avait ensuite reconnu avoir manqué de compassion.

En juin 2020, le premier ministre était aussi tombé à bras raccourcis sur le député péquiste Pascal Bérubé, l’accusant de « tuer le tourisme » dans l’Est-du-Québec. M. Bérubé était alors sorti du Salon bleu en dénonçant le caractère « minable » de ce commentaire.