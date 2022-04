Véronique Hivon quittera la politique à l’automne

La députée péquiste de Joliette, Véronique Hivon, a annoncé jeudi matin qu’elle quittera la vie politique à la fin de son actuel mandat, à l’automne.

L’élue ne sollicitera pas de nouveau mandat en octobre 2022, mettant ainsi un terme à 14 ans de politique active.Après Sylvain Gaudreault et Lorraine Richard, la députée devient la troisième des sept membres du caucus péquiste à annoncer son départ.

Son annonce est survenue la même journée que la publication d’un sondage Léger-Le Journal de Québec, qui place le Parti québécois en cinquième position dans les intentions de vote, avec la faveur de 9 % des électeurs.

Devant des militants réunis à Joliette, Mme Hivon a mis en garde ceux qui voudraient établir un lien entre son départ et les difficultés de son parti. « Les sondages ne m’ont jamais fait peur », a-t-elle assuré.

Elle a dit quitter la politique « après une longue et profonde réflexion », motivée par « un besoin de liberté et de normalité », et ce, même si « la flamme et la combativité sont toujours présentes ».

Des démarches transpartisanes remarquées

Véronique Hivon a été ministre déléguée aux Services sociaux, à la Santé publique et à la Protection de la jeunesse entre 2012 et 2014, dans le gouvernement de Pauline Marois.

La députée s’est notamment fait remarquer pour le rôle central qu’elle a joué, à partir de 2009, dans les débats entourant la question du droit à mourir dans la dignité. Elle a déposé en 2013 le projet de Loi concernant les soins de fin de vie. Cette loi a finalement été adoptée en 2014, sous un gouvernement libéral, au terme d’un rare cheminement « transpartisan » à l’Assemblée nationale.

Mme Hivon a aussi participé au comité transpartisan qui a mené au dépôt, en 2020, du rapport Rebâtir la confiance sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

