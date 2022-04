«Mon étude [sur le troisième lien], elle est passée date»

La principale étude sur laquelle s’appuie le gouvernement pour justifier le projet de tunnel Québec-Lévis est « passée date », selon son auteur, le professeur Bruno Massicotte.

Questionné mercredi par les médias sur l’absence de nouvelles études produites sur le projet, le ministre François Bonnardel a cité à trois reprises celle qu’avait réalisée l’ingénieur Bruno Massicotte en 2015 pour l’ancien gouvernement libéral, allant jusqu’à la brandir devant le cortège de médias à un certain moment.

Or, aux dires du principal intéressé, cette étude est carrément « passée date ». « Mon étude remonte quand même à six ans », affirme le professeur de Polytechnique Montréal. « La CAQ, ça fait quand même quatre ans qu’ils soient au pouvoir. Je suis surpris qu’ils n’arrivent pas avec une étude plus étoffée que ça. »

Monsieur Massicotte a tenu ces propos jeudi dans la foulée de la très attendue la mise à jour du projet de tunnel par le gouvernement de la CAQ.

L’étude produite en 2015 et rendue publique en 2016, visait, dit-il, à répondre uniquement à deux questions. Le gouvernement voulait savoir si un tunnel était réalisable à l’est de Québec et combien cela pourrait coûter.

Or depuis, « au moins cinq tracés ont été évalués », note le professeur de Polytechnique, et « bien des questions restent sans réponse ».

Des inquiétudes concernant le sol de Saint-Roch

Monsieur Massicotte se pose notamment bien des questions sur la portion du tunnel qui traverse le quartier Saint-Roch, dont les sols de sable et d’argile sont particulièrement imprévisibles.

« Creuser un tunnel dans cette partie-là de la ville, ce n’est pas simple. […] Quand on va construire le tunnel, il ne faut pas que les bâtiments qui sont en haut du tunnel s’effondrent », dit-il. « Il faut aussi passer quand même assez loin de la rivière Saint-Charles pour ne pas qu’elle se vide dans le tunnel. »

Il souligne en outre que le tunnel projeté est « très escarpé ». Depuis les hauteurs de Lévis, il faudra concevoir une pente importante pour descendre à des dizaines de mètres sous le fleuve et ensuite remonter vers la Colline parlementaire à Québec.

Malgré tout, l’expert en génie civil estime que la nouvelle mouture du projet de deux tunnels est préférable à celle du gros tunnel de 19,4 mètres de large qui avait été présentée auparavant.

« C’est un meilleur projet que celui qui avait été proposé l’année dernière, mais il est encore perfectible et de beaucoup. »