Le Conseil du trésor signale une fuite de données liées à des candidatures pour la fonction publique

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a demandé à la Sûreté du Québec (SQ) d’enquêter sur une fuite de données personnelles provenant de processus de candidatures de la fonction publique.

Au total, les renseignements personnels de 31 450 individus sont visés par ce bris de confidentialité, a déclaré ce ministère mercredi dans un communiqué.

L’enquête de la SQ déterminera l’incidence de ce bris de confidentialité. À l’heure actuelle, rien n’indique que ces données auraient été utilisées à des fins malveillantes, a indiqué Antoine Tousignant, porte-parole du SCT.

« On veut rassurer les personnes concernées, c’est des gens qui étaient invités à des examens de qualification pour rentrer au gouvernement entre 2007 et 2012, a-t-il dit en entrevue. C’est très préventif, comme opération. »

Trouvés chez un employé

Des documents de travail qui appartiennent au gouvernement du Québec ainsi que des fichiers qui contiennent des renseignements personnels ont été trouvés sur des supports informatiques externes, au domicile d’un employé, contrairement aux pratiques de sécurité en vigueur.

« Ce n’est pas une pratique recommandable ni recommandée d’avoir des documents, des données comme ça, en sa possession », a dit M. Tousignant.

Il n’a pas été possible de savoir si des sanctions ont été imposées à l’employé concerné.

Les renseignements visés par ce bris de confidentialité proviennent de bases de données liées au processus de qualification de candidatures. Dans la grande majorité des cas, les données trouvées sont le nom, le prénom et le numéro d’assurance sociale.

La fuite de ces renseignements n’a pas été causée par une attaque des systèmes informatiques du ministère. « La fiabilité des systèmes informatiques n’est pas remise en cause, on ne parle pas d’intrusion, c’est l’humain qui est en cause là-dedans, a dit M. Tousignant. Comme employés de l’État, on a tous des responsabilités importantes en matière de protection des renseignements personnels. »

Les personnes touchées par ce bris de confidentialité seront informées par lettre dans les semaines à venir. Selon les conclusions de l’enquête, le Conseil du trésor mettra en place les mesures d’accompagnement nécessaires auprès de ces personnes.

La Commission d’accès à l’information et le Centre gouvernemental de cyberdéfense ont été avisés de la situation.

Selon le Conseil du trésor, des mesures ont été mises en place afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise.