Le ministre Dufour s’en prend aux Innus à propos du déclin du caribou forestier

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, s’en est pris mercredi aux Innus de Nutashkuan, à qui il reproche de nuire aux actions gouvernementales pour protéger du caribou forestier.

« On a des populations qui travaillent à essayer d’améliorer la préservation et de l’autre côté, j’ai eu l’autre jour une communauté autochtone, dans l’est de la province, qui est allée détruire pas moins de 10 % d’un cheptel où il y avait 500 caribous forestiers environ », a-t-il lancé à son arrivée à l’Assemblée nationale.

« Ce qu’on a fait de notre côté, avec les petites hardes isolées, on a décidé de faire des enclos pour protéger ces bêtes-là », a-t-il poursuivi. « Et de l’autre côté, si tu as une communauté qui s’en va, sous le prétexte de sa bienfaisance, tuer des caribous, dans un cheptel qui est menacé et vulnérable, je pense qu’eux autres non plus n’aident pas la population. »

Moins de deux heures plus tard, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a tenté de recadrer les propos de son collègue. « Je vais m’enquérir… je vais voir ce qui s’est passé, j’ai reçu plusieurs messages de mes collègues chefs », a-t-il lancé au sujet de la sortie de M. Dufour. « Les Premières Nations et les Inuits font partie de la solution, on doit travailler ensemble », a-t-il insisté.

Dans sa déclaration, le ministre Dufour faisait vraisemblablement référence à une enquête qui a été ouverte au sujet de la chasse, au cours de l’hiver, de 50 caribous forestiers sur la Côte-Nord. Selon Le Journal de Montréal, les bêtes auraient été abattues par des Innus de Nutashkuan.

« Qu’on s’assoie ensemble »

Le chef de cette communauté, Réal Tettaut, a déclaré au Devoir mercredi qu’il aurait préféré que le ministre favorise le dialogue avec les Innus avant de faire ce genre de déclaration. « Avant de commenter, il devrait s’asseoir avec les Innus, s’il veut vraiment protéger le caribou », a-t-il suggéré. « Qu’on s’assoie ensemble et qu’on trouve des solutions. »

Le chef Tettaut a précisé que les membres de sa communauté étaient bien au fait des enjeux touchant le cheptel, et que plusieurs Innus avaient en effet déplacé leur territoire de chasse, pour protéger les bêtes. « Mais nous, on n’est pas impliqués “pantoute” par le ministère, quand ils font des inventaires », a-t-il souligné.

Dans ses choix d’aires protégées, la Coalition avenir Québec (CAQ) a délaissé au moins une dizaine de territoires — qui totalisent au minimum 2000 km2 — et qui auraient permis d’accroître les mesures de protection du caribou. Parmi ceux-ci, on comptait une série de quatre projets portés notamment par les Innus et situés dans la région du réservoir Pipmuacan, au nord-est du Lac-Saint-Jean.

Devant les journalistes, Pierre Dufour a contourné les questions sur la responsabilité du gouvernement dans le déclin des populations de caribous. « Le problème du caribou […], ce n’est pas un problème qui date de l’arrivée de la CAQ [au pouvoir, en 2018]. C’est un problème qui dure depuis nombre de temps », a-t-il rappelé. Il a néanmoins reconnu que le dossier des caribous « est depuis le début du mandat un des dossiers majeurs » de son ministère.

Une réponse à Ottawa

Pierre Dufour a par ailleurs confirmé qu’il enverra jeudi après-midi à Ottawa une lettre détaillant les actions que son ministère a prises pour protéger le caribou forestier.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a récemment manifesté son intention de s’impliquer dans le dossier de la protection du caribou forestier. L’élu fédéral a sommé le ministre Dufour de lui transmettre la liste des « mesures concrètes » de protection de l’espèce qu’il a mises en place.

Le gouvernement fédéral souhaite ensuite évaluer si le Québec en fait assez pour éviter le déclin et la disparition de l’espèce, dont l’habitat est de plus en plus perturbé, principalement en raison des répercussions de l’industrie forestière.

Une commission indépendante lancée

Le ministre Dufour a lancé mardi une commission indépendante qui doit notamment le conseiller au sujet du caribou forestier.

Sa démarche s’appuie sur deux scénarios « hypothétiques et théoriques » de protection du cervidé, dont un qui impliquerait l’abandon pur et simple de certaines populations, afin d’éviter des pertes financières pour l’industrie forestière. Il s’agit des caribous de la région de Val-d’Or, déjà en captivité, de ceux de Charlevoix, qui viennent d’être envoyés en captivité, et de ceux du secteur de Pipmuacan.

La Commission indépendante a pour mandat de proposer des moyens de « limiter les impacts socio-économiques » de la protection de cette espèce menacée. Parmi les trois commissaires qui dirigent cet exercice de consultations, aucun n’est un expert de l’espèce qui est au cœur de leur mandat.

L’Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador a critiqué lundi le mandat de la commission. « L’APNQL regrette que le mandat de la Commission soit d’évaluer les impacts économiques des mesures de protection du caribou sur l’aménagement forestier, plutôt que de tenir compte des conséquences de l’exploitation forestière sur le caribou et les droits des Premières Nations », a-t-elle écrit dans un communiqué de presse.

L’Assemblée a dit constater « avec amertume […] le manque de sérieux et de volonté du gouvernement du Québec à réellement protéger le caribou et son habitat ».

— Avec Alexandre Shields.