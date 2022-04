Le Québec s’extirpe pour de bon du pétrole et du gaz

Le Québec officialise sa sortie permanente des hydrocarbures. Dans les prochaines années, l’industrie aura l’obligation de nettoyer, puis de fermer ses puits d’exploration, en partie à la charge de l’État.

Le projet de loi nº 21 – à ne pas confondre avec le texte législatif qui a introduit la Loi sur la neutralité religieuse – a reçu un appui majoritaire de l’Assemblée nationale, mardi après-midi. Seul Québec solidaire s’est opposé à son adoption parce que « la CAQ a encore manqué de courage politique en refusant de mettre de côté toute compensation financière dans sa loi ».

Une fois sanctionnée, la loi obligera les détenteurs de claims pétroliers en territoire québécois à faire une croix sur leurs permis. Les puits en question devront être fermés à l’intérieur d’une période de trois ans s’ils ne présentent aucun risque. Et à l’intérieur d’un an s’il y a des menaces de fuites de gaz.

Dans son projet de loi, le gouvernement s’engage à rembourser 75 % des frais de nettoyage et de fermeture des quelque 62 puits d’exploration situés au Québec. Il promet aussi de compenser les pétrolières qui se sont procuré un permis d’exploration après octobre 2015.

Au moment de déposer son projet de loi en février, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, avait évalué le total des indemnités à environ cent millions de dollars.

Des poursuites en vue ?

Déjà, l’Association de l’énergie du Québec fourbit ses armes juridiques. Interrogé par Le Devoir en milieu d’après-midi, son président, Éric Tétrault, a convenu qu’il évaluait déjà la possibilité de contester la loi.

M. Tétrault a vivement critiqué le projet de loi lors de son passage en commission en février dernier. En se limitant à compenser le coût des permis, Québec se magasine une forte opposition de l’industrie, qui aurait souhaité être indemnisée pour les revenus potentiels de l’exploitation du pétrole et du gaz, a-t-il dit.

« Si on change les règles du jeu, il faut une compensation adéquate. »

À l’autre bout du spectre, Québec solidaire (QS) et plusieurs groupes environnementaux estiment qu’en l’inscrivant nettement dans sa loi, le gouvernement de François Legault aurait pu éviter de compenser les entreprises, tout en se protégeant de quelconque litige.

« Les pétrolières et les gazières nous ont déjà siphonné des millions de dollars et le gouvernement veut leur en redonner ? En pleine crise climatique, c’est inacceptable et irresponsable », a soutenu dans un communiqué la co-porte-parole de QS, Manon Massé, mardi.