Anglade prend sa part du blâme dans le résultat de Marie-Victorin

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a pris mardi sa part de responsabilité dans la cuisante défaite de sa formation politique à l’élection partielle de Marie-Victorin, remportée lundi soir par la Coalition avenir Québec.

«On doit reconnaître que les résultats pour nous ont été décevants», a admis Mme Anglade à son arrivée à l’Assemblée nationale. La veille, la candidate libérale Émilie Nollet a récolté 7% des voix, pour finir en cinquième place dans Marie-Victorin.

La cheffe libérale a dit «prendre acte des résultats» et du message que lui ont envoyé «tous les libéraux qui ne sont pas sortis voter». Ceux-ci «nous disent qu’ils ne nous entendent pas assez parler de nos propositions, qu’ils ne nous entendent pas assez parler d’économie», a-t-elle déclaré. Elle a également dit vouloir recentrer le message libéral autour des «libertés individuelles», un thème cher au PLQ.

De l’avis de Mme Anglade, le contexte pandémique a nui à la diffusion des idées de son parti. Or ce même contexte a été favorable au Parti conservateur du Québec, qui s’est hissé en quatrième place, avec 10% des voix.

«Bien justement, [le chef conservateur] Éric Duhaime, lui, il est sur le terrain. Il est sur le terrain quotidiennement», a concédé Mme Anglade. «On aurait tout intérêt, nous, de notre côté, à être encore beaucoup plus présents.»

Une défaite bien accueillie au PQ et à QS

Le Parti québécois, qui a perdu lundi soir un château fort qu’il détenait depuis 1985, a vu dans la défaite un «résultat positif».

Le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon, a déclaré que les équipes avaient mené une «excellente campagne», avec un «excellent résultat». Le candidat péquiste, Pierre Nantel, a terminé deuxième, récoltant 30% des votes.

«Il y a un seul parti qui peut battre la CAQ, et c’est nous», s’est réjoui le chef de la formation politique. Il a déclaré qu’«il y a six mois», il y avait un «consensus» prévoyant «une victoire facile de la CAQ», qui l’a finalement emportée avec 35% des voix.

De son côté, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est dit «fier» de la campagne livrée par son parti, qui a terminé troisième avec 14% des votes.

«À Québec solidaire, une des clés de nos succès, c’est le vote des jeunes et ce vote-là, on a eu de la difficulté à le faire sortir dans Marie-Victorin notamment parce que dans les élections partielles, il n’y a pas de vote sur les campus. Et le vote sur les campus, c’est une force à Québec solidaire, chaque fois», a-t-il analysé.