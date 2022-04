Les électeurs de Marie-Victorin aux urnes

C’est jour d’élection partielle provinciale ce lundi dans la circonscription de Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal.

La circonscription comprend la partie de la Ville de Longueuil située dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil.

Le siège à l’Assemblée nationale est vacant depuis le départ de la députée Catherine Fournier. Elle avait d’abord été élue sous la bannière du Parti québécois (PQ) avant de devenir députée indépendante. Elle a ensuite renoncé à son siège pour briguer avec succès la mairie de Longueuil, l’automne dernier.

Élections Québec a autorisé douze candidatures pour l’élection partielle dans Marie-Victorin. Les principaux candidats sont Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec, Shirley Dorismond de la Coalition avenir Québec, Pierre Nantel du Parti québécois, Émilie Nollet du Parti libéral du Québec, Martine Ouellet de Climat Québec et Shophika Vaithyanathasarma de Québec solidaire.

Le Parti pour l’indépendance du Québec, le Parti vert du Québec, l’Union nationale, le Parti accès propriété et équité et l’Équipe autonomiste présentent aussi des candidats, et il y a un candidat indépendant.

Un total de 45 558 électeurs sont conviés à exercer leur droit de vote lors de cette élection partielle. Selon Statistique Canada, 83,4 % de la population a déclaré que le français était la langue le plus souvent parlée à la maison. Les minorités visibles comptent pour 19,5 % de la population de Marie-Victorin ; parmi elles, 43,8 % ont la peau noire, 16,2 % sont des Latino-Américains et 16 % sont d’origine arabe.

Le revenu moyen et le revenu médian dans Marie-Victorin sont inférieurs à la moyenne du Québec.

Marie-Victorin, une circonscription d’un peu plus de 14 kilomètres carrés, est un château fort du PQ depuis sa création en 1980 et le parti y présente un candidat-vedette, Pierre Nantel. Les libéraux ont réussi à le prendre une seule fois, en 1984, lors d’une élection partielle, et ce, durant une année seulement.

Puisqu’il s’agit d’une élection partielle, le vote dans Marie-Victorin représente aussi une forme de plébiscite pour le gouvernement Legault, à un peu moins de six mois des élections générales.