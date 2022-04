Aux villes d’agir contre les évictions, dit la ministre Laforest

Alors que les oppositions lui reprochent son « inaction » devant la multiplication des évictions de locataires au Québec, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, suggère aux villes de s’attaquer elles-mêmes au phénomène.

Les municipalités et les arrondissements peuvent agir contre les évictions en déterminant « si on peut continuer de donner des permis de rénovation pour affectation ou subdivisions », a-t-elle déclaré lors d’un débat à l’Assemblée nationale vendredi.

Le député solidaire Andrés Fontecilla l’avait pressée d’agir en priorité sur ce que son parti considère comme deux fléaux : les évictions et la clause F des baux, qui permet aux propriétaires de constructions récentes d’imposer des hausses de loyer abusives.

Concernant les évictions, la ministre Laforest a d’abord laissé entendre que c’était un problème relativement marginal. « Si on parle des évictions, des reprises de loyer, on a 286 demandes [au Tribunal administratif du logement] sur un parc locatif de 1,3 million de logements. Alors, il faut quand même considérer que les causes en éviction, 286 sur un parc de 1,3 [millions], c’est quand même… C’est toujours trop, mais en même temps… »

Le député Fontecilla lui a ensuite rétorqué que de nombreux dossiers n’aboutissent pas devant le TAL. C’est à ce moment que Mme Laforest a fait valoir que les villes pouvaient s’en occuper, avant d’ajouter qu’elle y « travaillait » aussi, mais que cela posait problème « avec le Code civil ».

La question de la clause F

Quant à la clause F des baux, elle a déclaré que son gouvernement allait « changer les choses », mais est restée vague. « Ce qu’on fait ? Oui, on la travaille. Puis restez positif, parce que je crois que ça va bien aller. […] Il faut travailler autant avec les propriétaires qu’avec les locataires, mais on va changer les choses. »

Mme Laforest avait été interpellée sur le sujet du logement par la députée libérale Marie-Claude Nichols. À l’instar des autres partis d’opposition, le Parti libéral reproche à la Coalition avenir Québec son « inaction » en matière d’habitation.

La ministre dit concentrer ses efforts sur l’augmentation de l’offre en accélérant la construction de nouveaux logements abordables. Elle se félicite aussi d’avoir ajusté la réglementation sur les HLM pour éviter que des appartements restent vacants.