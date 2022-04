Le masque obligatoire en intérieur va rester jusqu’à la fin avril, annonce la Santé publique

Le port du masque va demeurer obligatoire au Québec au moins jusqu’à la fin du mois d’avril en raison de la sixième vague, a annoncé mardi le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau.

« Comme l’essentiel des mesures a été levé, on préférait avoir une approche plus prudente », a-t-il déclaré lors d’un point de presse à Québec. Le port du masque demeure une « contrainte acceptable dans la situation actuelle », a-t-il aussi fait valoir.

Le Dr Boileau a par ailleurs annoncé que Québec élargira l’accès à la quatrième dose du vaccin contre la COVID-19. Les personnes de 70 ans et plus pourront ainsi prendre rendez-vous pour une deuxième dose de rappel, par le biais de Clic Santé, à compter de mercredi. Les gens âgés de 60 ans et plus pourront faire de même à partir du 11 avril.

Le 2 mars, le gouvernement avait annoncé qu’au plus tard à la mi-avril, avec un préavis de dix jours, le masque ne sera plus exigé dans les lieux publics, à l’exception des transports en commun.

De passage à Verchères lundi, le premier ministre, François Legault, avait laissé entendre que Québec pourrait prolonger « de quelques semaines » le port du masque. « Je pense que c’est une mesure qui est relativement facile à appliquer et qui est efficace pour éviter les infections », avait-il fait valoir.

D’autres détails suivront.