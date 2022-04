Le PLQ veut aider les jeunes à atteindre «le rêve d’accès à la propriété»

« Contrairement à ce que nous dit la CAQ, nous on pense que l’État a la responsabilité d’intervenir », a lancé la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, en annonçant dimanche midi une série de mesures qu’adopterait un gouvernement libéral pour faciliter l’accès au logement. Mme Anglade a notamment déclaré que son parti abolirait le droit de mutation immobilière, ou « taxe de bienvenue », à l’achat d’une première propriété.

Lors d’un point de presse tenu devant le local électoral du PLQ dans Marie-Victorin, où aura lieu une élection partielle le 11 avril, Mme Anglade a évoqué un « contrat social » avec la jeune génération : « On dit à nos jeunes allez étudier, allez travailler, et ensuite vous pourrez atteindre votre rêve qui est d’acheter votre propre maison. » Selon elle, ce rêve serait « de plus en plus inaccessible ».

Elle a tenu à rassurer les municipalités en précisant que l’abolition de la taxe de bienvenue serait « à 100 % compensée par le gouvernement libéral ». Elle a ajouté que les coûts inhérents à cette mesure sont estimés à 225 millions de dollars.

Accompagnée de quelques députés libéraux et d’une poignée de bénévoles enthousiastes, Mme Anglade a également annoncé deux autres mesures concernant l’habitation. « On va augmenter le régime d’accès à la propriété (RAP) et on va le rendre plus flexible », a-t-elle déclaré, en évoquant que des gens qui souhaiteraient faire des rénovations majeures dans leur maison pourraient notamment y avoir accès. Cette mesure s’inscrit dans ce qu’elle a qualifié de « véritable politique en matière de logement ».

Le RAP, dont le plafond est actuellement de 35 00 $, permet d’utiliser de l’argent issu de ses REER pour augmenter la mise de fonds d’une maison. Mme Anglade propose d’augmenter ce plafond à 50 000 $. « On va également encadrer tous les “flips” de maisons pour limiter la surchauffe immobilière », un phénomène qui, selon elle, « frappe tout le monde de plein fouet. »

« Vague de CV » de candidats potentiels

L’annonce de Mme Anglade survient au lendemain de l’annonce du départ de la politique de trois députés libéraux. Interceptée par Le Devoir entre deux bouchées de hot-dog, la députée de Saint-Laurent, Marwa Rizqy, a soutenu que cette annonce n’a pas miné le moral des troupes libérales. « Dominique [Anglade] a rencontré tous les députés l’an dernier pour savoir qui partait et qui restait, donc c’était des départs attendus », a-t-elle mentionné.

Souriante, elle a ajouté que le PLQ a reçu « une vague de CV » de gens qui veulent se présenter cet automne. Dominique Anglade a quant à elle soutenu que « le renouveau se combine à l’expérience » en ajoutant que des gens comme Mme Nollet seront « le type de candidats que nous présenterons le 3 octobre ».

Définissant son parti comme celui du « progrès » en vue de l’élection générale, Mme Anglade a émis quelques allusions au gouvernement Legault pour se positionner comme rassembleuse. « On ne veut pas diviser les Québécois entre francophones et anglophones, entre autochtones et non-autochtones, entre vaccinés et non vaccinés », a-t-elle énuméré.

Une lutte qui s’annonce difficile dans Marie-Victorin

L’annonce de Mme Anglade s’est déroulée devant le local électoral du parti dans Marie-Victorin, où la candidate libérale, Émilie Nollet, traîne de la patte en vue de l’élection partielle. Selon les plus récentes projections du site de projections électorales Qc125, elle se situerait en quatrième position, derrière les candidats caquiste, péquiste et solidaire. Mme Anglade s’est toutefois déclarée fière du travail de sa candidate.

« Chaque fois que quelqu’un m’appelle, c’est pour me dire “elle est vraiment bonne, elle est charmante” », s’est réjouie la cheffe. La principale intéressée, Émilie Nollet, a déclaré voir « de bons échos sur le terrain » et « de bons signes comme quoi le parti est en progrès ». Un débat dans la circonscription est prévu le 8 avril.