Catherine Dorion quittera la politique à l’automne

La députée solidaire Catherine Dorion quittera la vie politique à l’automne pour se concentrer sur sa carrière artistique, sans pour autant cesser de militer pour les causes sociales qui lui tiennent à coeur.

C’est au terme d’une « lettre d’amour aux gens de Taschereau » de plus de 10 minutes, publiée vendredi soir sur sa page Facebook, que la députée solidaire de ce comté de la région de Québec a confirmé qu’elle ne se représentera en vue des prochaines élections provinciales. Mme Dorion a été élue dans ce comté en 2018 et occupe actuellement plusieurs rôles au sein de Québec solidaire, incluant celui-ci de porte-parole du parti en matière de culture et de communications ainsi que sur les dossiers de transports.

« Merci pour l’énergie de la lutte. Je n’oublierai jamais ça », a déclaré Mme Dorion, émue, tandis que Sol Zanetti, à ses côtés, enchaînait des accords de guitare. L’élue – qui est aussi comédienne et poète – est alors revenue sur la mobilisation à laquelle elle a pris part « pour un tramway rapide et efficace à Québec » et lorsqu’elle a un fait un pied de nez au code vestimentaire de l’Assemblée nationale. Elle a ensuite confirmé, les larmes aux yeux, qu’elle ne tentera pas d’être réélue à titre de députée le 3 octobre après quatre ans à l’Assemblée nationale.

« On a gagné des choses à Québec à travers tout le tumulte des dernières et années et il ne faudra pas lâcher le morceau. Et pas seulement à l’Assemblée nationale, mais dans la rue aussi. Et moi, c’est ça que je veux faire maintenant. Je veux militer sur le terrain, dans les salles de spectacle et dans les bars, dans des livres et à travers les gens et je veux y mettre tout mon temps », a déclaré Mme Dorion, dont l’opposition au troisième lien entre Québec et Lévis a aussi fait grand bruit dans les dernières années.

« Ça veut dire que je ne serai pas candidate pour Québec solidaire aux élections cet automne », a ajouté l’élue solidaire, qui estime que, « si le terrain de la politique institutionnelle a clairement besoin de batailleuses et de batailleurs, le terrain de l’art en a tout autant besoin ». Car, « sans artistes et sans poètes, il n’y a pas de mouvement d’émancipation possible », a ajouté Mme Dorion.

L’élue solidaire, qui regarde son legs des quatre dernières années « avec fierté », presse maintenant ses électeurs à faire le saut en politique pour faire avancer des causes progressistes. « C’est exactement ça que ça nous prend en politique, des grandes gueules qui aiment la liberté et qui n’ont pas peur » d’exprimer leurs opinions, a-t-elle lancé.

Nous avons une nouvelle importante pour vous: notre amie Catherine Dorion ne sollicitera pas un second mandat comme députée le 3 octobre prochain.????#PolQc #AssNat pic.twitter.com/8g6DrR9eZu — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) April 2, 2022



« Une mission extraordinaire »

Les deux co-porte-paroles de Québec solidaire ont joint leur voix à de nombreux internautes qui ont salué le travail de Mme Dorion dans les dernières années.

« Le chemin de la justice sociale et climatique est une longue route où toutes les voies doivent être occupées si on veut penser pouvoir y arriver, ensemble. Merci Catherine, d’avoir été à nos côtés durant ces 4 dernières années. La démocratie en ressort gagnante », a écrit la députée solidaire Manon Massé.

Gabriel Nadeau-Dubois a pour sa part salué « la mission extraordinaire » qu’a réussi à relever Mme Dorion depuis 2018, en réussissant à « conjuguer son travail de députée et son engagement artistique et social ».