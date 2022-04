La CAQ vivement critiquée sur ses décisions à propos de la sécurisation culturelle des Autochtones

Les critiques continuent de pleuvoir sur le gouvernement caquiste, qui a renoncé mercredi à sa promesse d’inclure la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux et refusé la veille une proposition visant à renforcer la protection des élèves autochtones.

Après le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw, qui ont « dénoncé avec vigueur » le recul de Québec en matière de sécurisation culturelle dans les services de santé, c’est au tour de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador de faire entendre son mécontentement.

« Cette mesure législative n’était qu’une bien petite arme pour combattre un aussi grand fléau que celui du racisme dans le système de santé et des services sociaux, voilà maintenant que le Québec fait volte-face et renonce à mettre en place cette timide mesure », dénoncent les chefs de l’APNQL dans un communiqué de presse publié vendredi.

À Québec, les partis d’opposition s’en sont pris au ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, jeudi, lui rappelant qu’il s’était engagé, aux lendemains du décès de Joyce Echaquan, à enchâsser le principe de sécurisation culturelle dans la loi.

« Est-ce que le ministre réalise à quel point c’est une gifle au visage des autochtones, en particulier des Atikamekw et de la famille de Joyce ? a demandé la députée péquiste de Joliette, Véronique Hivon. Est-ce que le gouvernement réalise qu’il est en train de miner encore davantage la confiance tellement effritée entre les Autochtones, le gouvernement et ses institutions ? Que vaut la parole du gouvernement quand il s’agit des Autochtones ? »

Son collègue libéral Gregory Kelley a par ailleurs noté que le mot « autochtone » n’apparaît nulle part dans le plan de refondation du système de santé déposé mardi à Québec.

Le ministre Lafrenière s’est défendu en répétant qu’il était « dans l’action » même si les mots « sécurisation culturelle » n’étaient toujours pas dans la loi. Il a par ailleurs répété qu’il n’avait pas renoncé à l’idée de le faire, mais qu’il n’y arriverait pas d’ici la fin de la session, en juin. « Est-ce que, présentement, ce terme est dans la loi ? La réponse est non. Est-ce que ça nous empêche d’agir ? Est-ce que ça signifie que ce n’est pas important ? Est-ce que ça signifie qu’on reste les bras croisés ? La réponse est non, non et non. »

Manon Massé, responsable en matière d’affaires autochtones pour Québec Solidaire, a quant à elle dénoncé la situation en émettant un communiqué de presse vendredi. « C’est honteux : en brisant sa promesse, le ministre Lafrenière afflige encore plus les communautés autochtones et porte atteinte à la mémoire de Joyce Echaquan, a-t-elle soutenu. C’est sûr que quand un gouvernement refuse de reconnaître le racisme systémique, la source des discriminations vécues par les Autochtones, il n’est peut-être pas si étonnant de le voir abandonner ses promesses. »

Éducation

Plus tôt cette semaine, Le Devoir rapportait que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait lui aussi rejeté une proposition visant à renforcer la protection des élèves autochtones, tel que recommandé par la commission Viens il y a plus de deux ans et demi. Cette décision a elle aussi été vivement critiquée par les oppositions et le Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN).

Revenant à la charge vendredi, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a discrédité la thèse selon laquelle un seul et même protecteur de l’élève permettrait de défendre de la même manière tous les enfants, qu’ils soient allochtones ou autochtones.

« Ce raisonnement pose problème puisque les inégalités qui existent entre les élèves autochtones et leurs vis-à-vis allochtones nécessitent des mesures adaptées qui permettront d’éliminer ces écarts en matière de réussite scolaire entre ces populations, affirme l’APNQL. En voulant traiter tout le monde sur un pied d’égalité, le gouvernement va renforcer les iniquités que connaissent trop bien les Premières Nations dans le système d’éducation. »

L’APNQL dénonce le « déni systématique » du gouvernement à l’endroit des réalités propres des Premières Nations et met en doute sa réelle volonté à faire changer les choses. « Devant un gouvernement qui se targue d’être dans l’action et de rechercher des solutions concrètes, nous sommes en droit de douter de sa réelle bonne foi », concluent les chefs de l’APNQL.