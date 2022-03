Le protocole sanitaire de l’Assemblée nationale passe toujours le test

C’est le statu quo à l’Assemblée nationale. Malgré la hausse des cas de COVID-19 répertoriée chez les élus québécois, la Santé publique ne croit pas nécessaire de resserrer les protocoles sanitaires en place au parlement.

Selon les informations récoltées par Le Devoir, le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Siegfried Peters, a récemment demandé aux autorités de santé publique de réévaluer les consignes en vigueur dans l’enceinte parlementaire. En date de jeudi, neuf députés, dont le premier ministre François Legault, effectuaient une quarantaine en raison d’un test positif. Cela représente 7% des élus de la présente législature.

Or, rien ne démontre que les protocoles actuels n’ont pas fonctionné, a répondu la Santé publique à l’Assemblée nationale, après avoir mené une enquête épidémiologique. La hausse des cas au parlement s’expliquerait plutôt par l’accélération de la transmission dans la communauté, a confié au Devoir une source bien au fait des échanges.

«Les mesures sanitaires déjà en vigueur demeurent applicables, a confirmé jeudi la conseillère en communication de l’Assemblée nationale Béatrice Zacharie. [Le Parlement] continue de suivre de près l’évolution de la situation. [Il] s’adaptera aux recommandations de la Santé publique si elles venaient à changer.»

Mercredi, le leader parlementaire caquiste, Simon Jolin-Barrette, a assuré que, malgré quelques complications, les travaux parlementaires allaient bon train. Il réitère que son gouvernement n’aura pas recours au «bâillon» pour adopter des projets de loi d’ici la fin de la session.

Flambée

Jeudi matin, sur Twitter, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé avoir obtenu un résultat de test positif à la COVID-19. «Je vais donc m’isoler pour les prochains jours et travailler à distance», a signifié l’élu, qui devient le troisième ministre caquiste en cinq jours à contracter le virus.

Hier, en fin de journée, j’ai moi aussi commencé à ressentir des symptômes liés à la COVID. Mon test s’est révélé positif. Je vais donc m’isoler pour les prochains jours et travailler à distance, comme le recommande la Santé publique. Continuons d’être prudents. On va y arriver! — Mathieu Lacombe (@lacombemathieu) March 31, 2022

Le premier ministre, trois élus d’arrière-ban et deux élues de l’opposition font aussi partie du lot de parlementaires en congé forcé.

«Si on doit revoir nos façons de fonctionner, notamment ici, à l’Assemblée nationale, bien, qu’on retourne sur le métier faire nos devoirs», a convenu jeudi matin le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal.

Depuis le retour en Chambre, le 15 mars, le Salon bleu peut siéger à pleine capacité, soit 125 députés. Les parlementaires ont l’obligation de porter un masque, sauf quand ils s’expriment. Les travaux de commission ont également repris de manière régulière.

«Par contre, le masque doit être porté en tout temps lorsqu’une personne revient d’un isolement ou si elle a été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19», a précisé l’Assemblée nationale dans un échange de courriel, jeudi.

Le chef parlementaire péquiste, Joël Arseneau, «ose espérer que les recommandations qui ont été déposées par la Santé publique l’ont été sur une base scientifique». «Nous, on s’est tout simplement conformés», a-t-il laissé tomber lors d’une mêlée de presse, en matinée.

«L’Assemblée nationale est un lieu de travail comme tous les autres lieux de travail au Québec, a renchéri le leader parlementaire du Parti libéral, André Fortin. Les députés et les journalistes, et les gens qui travaillent ici, ne devraient pas avoir plus de privilèges ou plus de restrictions que les gens dans tous les autres milieux de travail du Québec.»

Selon une entente conclue entre les groupes parlementaires, l’Assemblée nationale réévaluera son protocole sanitaire dans la semaine du 18 avril, période de travail en circonscription.