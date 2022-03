Le ministre Dubé resserre (et renomme) son projet de loi sur la fin de l’état d’urgence

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a proposé jeudi de resserrer — et de renommer — son projet de Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire afin de limiter les pouvoirs qu’il conserverait jusqu’à la fin de l’année.

L’élu propose de conserver cinq arrêtés ministériels, sur les 103 qui sont encore en vigueur. Il a fourni une liste des mesures qu’il souhaite garder jusqu’au 31 décembre, avec les numéros d’arrêtés qui y sont associés. Les arrêtés listés concernent les mesures populationnelles et opérationnelles, de même que celles qui sont liées aux ressources humaines, à la vaccination et au dépistage, est-il écrit sans davantage de détails.

Le gouvernement veut aussi maintenir les mesures qui sont « nécessaires dans le secteur de l’éducation » jusqu’au 30 juin. Le ministre Dubé a auparavant précisé que celles-ci pouvaient concerner la formation à distance des élèves ou l’embauche de retraités.

De l’avis de l’élu, « ces décrets et arrêtés permettent de maintenir le minimum nécessaire afin de continuer les opérations de dépistage et de vaccination, de disposer du personnel nécessaire pour y arriver afin de bien protéger les Québécois ». Dans un communiqué, il a rappelé que les mesures « pourront ensuite être allégées graduellement, ou supprimées », en fonction de la situation épidémiologique.

Les amendements qu’il a déposés coïncident avec le début de l’étude de son projet de loi. Il s’agit d’une façon de faire inhabituelle, puisque les groupes qui sont appelés à donner leur avis sur le texte législatif ont produit des mémoires avant d’avoir pris connaissance des changements.

Un projet de loi mal ficelé ?

Devant les médias, Christian Dubé s’est défendu d’avoir procédé de cette façon parce que son projet de loi, qui a fait l’unanimité contre lui au moment de son dépôt, était mal ficelé. « Oh non, au contraire », a-t-il assuré. « Moi, j’ai toujours dit que les projets de loi étaient perfectibles. Et on a écouté l’opposition. […] Je pense qu’on a écouté ce que les gens nous ont dit et on s’ajuste. »

Les partis d’opposition ont quant à eux critiqué les méthodes du ministre. « Les groupes sont prêts, et on a reçu la plupart des mémoires. Donc, les groupes qu’on ramène aujourd’hui en consultation, ils ne vont pas avoir l’occasion d’analyser les amendements. Et donc ça sert à quoi de demander à des gens d’assister à des consultations ? », a notamment demandé, en matinée, le député libéral André Fortin.

Il a reproché au gouvernement d’être « brouillon », « avec des projets de loi qu’on refait presque à 100 % ».

Son collègue de Québec solidaire Vincent Marissal a ajouté que le ministre Dubé avait une « façon assez cavalière et inusitée de faire ». « Et là où je suis un peu irrité, c’est que le ministre n’arrête pas de demander notre collaboration et il l’aurait, notre collaboration, mais il s’y prend mal. Il nous rentre des affaires mal ficelées dans la gorge, du moins, il essaie, puis là il ne nous consulte pas », a-t-il aussi affirmé.

Au Parti québécois, le député Joël Arsenault a dit qu’il avait « l’impression que le gouvernement, à bien des égards, improvise et ne travaille pas de façon rigoureuse ». « Ce n’est pas la première fois que le ministre ou le gouvernement nous présente un certain nombre d’intentions et des projets qui sont un peu mal ficelés ou bâclés, qu’il lance des ballons d’essai et ensuite, on corrige le tir au fur et à mesure, selon l’opinion des commentateurs, selon l’opinion publique, selon les sondages », a-t-il indiqué.