Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, s’attend à ce que l’effet de l’inflation sur les hausses de salaires, au Québec, fasse grimper le taux horaire minimum à 15 $ ou plus, l’an prochain.

M. Boulet estime que la rémunération moyenne, qui sert à établir le salaire minimum, devrait contribuer à cette progression, en 2023.

« Si le salaire horaire moyen monte comme c’est anticipé, on va atteindre le 15 $, vraisemblablement, a-t-il dit en point de presse. C’est difficile mais on est enclins à aller vers ça et peut-être au-delà. »

En janvier, M. Boulet a annoncé que taux horaire du salaire minimum passerait en mai à 14,25 $, une hausse de 0,75 $ l’heure.

Plus de détails suivront.