Québec renonce à sa promesse sur la sécurisation culturelle des Autochtones en santé

Le gouvernement Legault renonce à sa promesse d’inclure la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il s’y était engagé après la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette.

« Présentement, je ne serais pas bien placé de vous dire que ce serait réaliste de le faire avant la fin de la session [en juin] », a convenu mercredi matin le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

L’élu s’était formellement engagé, en mars 2020, à inclure cette notion dans la loi « très bientôt ». Il réagissait alors aux témoignages de femmes atikamekw qui avaient raconté avoir subi du racisme à l’hôpital de Joliette, là où est morte Joyce Echaquan sous les insultes du personnel soignant.

À la session parlementaire d’automne, le gouvernement a marqué un premier pas de recul face à cette promesse. Mercredi, le ministre Lafrenière a reconnu que les dernières semaines de travaux parlementaires ne lui permettraient pas de respecter son engagement. L’inclusion de la sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux est une des recommandations du rapport Viens, remis au terme de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

« Non, absolument pas, a dit le ministre quand on lui a rappelé que la notion n’était toujours pas dans la loi. Mais c’est extrêmement important », a-t-il insisté. « Est-ce que c’est important ? Oui. Est-ce qu’on le fait pareil ? La réponse, c’est oui », a-t-il aussi déclaré.

La semaine dernière, La Presse rapportait que le gouvernement manquerait aussi à sa promesse de former la moitié des employés du réseau de la santé sur les réalités autochtones d’ici le 31 mars. En date du 22 mars, 30 % des travailleurs avaient suivi la formation obligatoire, qui avait été ordonnée dans la foulée de la mort de Mme Echaquan.

Pas de protecteur de l’élève autochtone

Le gouvernement a par ailleurs rejeté, mardi, une proposition visant à renforcer la protection des élèves autochtones. La commission Viens avait recommandé aux autorités de « faire de la mise en œuvre des mesures de soutien à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des élèves et enfants autochtones une priorité et [d’]y consacrer les sommes nécessaires », en consultant les Premières Nations.

À ce sujet, le ministre Lafrenière a dit estimer qu’il soit possible d’assurer la « sécurisation culturelle » des élèves autochtones sans l’insérer dans la loi.

« Je me suis posé la même question : est-ce que ça aurait pris un protecteur de l’élève autochtone ? On ne l’a pas pour les anglophones non plus, on va en avoir un seul pour tous les étudiants au Québec. On veut avoir une représentativité régionale, je ne pense pas qu’il faut créer des silos, je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus [de créer un protecteur de l’élève autochtone] », a-t-il réagi en mêlée de presse.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a quant à lui dit croire, mardi, que la solution ne réside pas « dans la création d’un protecteur national ou régional exclusivement pour les nations autochtones ». « Je pense que la solution est dans les formations, dans la sensibilisation, dans les mandats qui seront donnés », a-t-il affirmé.

avec Marco Fortier