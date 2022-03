Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé présente mardi matin son plan pour mettre en œuvre les « changements nécessaires pour un réseau plus humain et plus performant ». Le document de 79 pages fait état d’un réseau fragilisé par la pandémie de COVID-19 et confronté à de nombreux enjeux, dont la pénurie de personnel, les dépenses grandissantes en santé et le vieillissement de la population.

Citant les recommandations des commissions Rochon et Clair, ainsi que des rapports Ménard et Castonguay, le plan du ministre Dubé fait de l’accès à la première ligne une priorité.

Tous les Québécois doivent avoir accès « à un médecin de famille ou à un professionnel de la santé » et pouvoir « bénéficier d’une véritable prise en charge, au sein des groupes de médecine familiale, pour des consultations dans des délais raisonnables ».

Le délai de 36 heures pour obtenir une consultation auprès d’une équipe de soins ne semble plus être la cible ultime du gouvernement. Le gouvernement Legault y fait référence, mais précise que « le présent plan s’inscrit en continuité » avec cet engagement. Il évoque plutôt des « délais raisonnables ».

Pour réduire la liste de patients en attente d’un médecin de famille (945 000 personnes), Québec mise sur l’interdisciplinarité au sein des groupes de médecine familiale (GMF).

Le ministre Christian Dubé veut aussi favoriser « une meilleure gestion des horaires des médecins afin qu’ils puissent prendre en charge les patients et dégager du temps pour assurer un suivi » de ceux-ci. L’ « accès à certaines données, balisées dans le projet de loi [11] » lui permettra d’atteindre cet objectif, est-il indiqué dans le plan.

Les patients orphelins, eux, pourront se tourner vers le guichet d’accès à la première ligne, déjà en place au Bas-Saint-Laurent. « À terme, ce service sera accessible partout au Québec », est-il écrit.

Contrer la pénurie de personnel

Québec se dit déterminé à améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé. Pour y parvenir, il compte mettre en place « l’autogestion des horaires dans chaque établissement ». Cette solution, notamment utilisée à l’Hôpital général juif, est souvent citée en exemple.

Le gouvernement réitère son engagement à « éliminer » le temps supplémentaire obligatoire de la « gestion courante des opérations ». Pour y parvenir, des campagnes de recrutement massives et des formations accélérées de professionnels de la santé se poursuivent.

Plutôt que de s’affranchir des agences privées de placement de personnel, Québec souhaite maintenant « réduire l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante ».

Le ministre Christian Dubé avait déjà demandé aux établissements de santé de la grande région de Montréal et de Québec de lui soumettre un plan de réduction en décembre dernier. Des CIUSSS et CISSS ont fixé des cibles ambitieuses, mais ont dû retarder la mise en place de leur plan en raison de la cinquième vague.

Faisant de l’accès aux données l’un de ses chevaux de bataille, le ministre de la Santé Christian Dubé dit vouloir moderniser le cadre législatif à ce sujet.

D’autres détails suivront.