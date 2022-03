Cinq milliards pour le rétablissement du réseau de la santé

Québec donne un nouveau coup d’accélérateur dans les dépenses en santé et consacre 5,2 milliards de dollars sur cinq ans à son plan pour « rétablir » le réseau, dont un milliard sur cinq ans pour de nouvelles mesures qui seront annoncées sous peu par le ministre de la Santé.

Au total, 8,9 milliards de dépenses sont prévues en santé sur cinq ans. En 2022-2023, 1,3 milliard sont alloués afin de « rétablir le système de santé et de services sociaux » et de « rehausser les soins et les services à la population », notamment en première ligne.

L’exercice budgétaire présenté mardi annonce également une hausse des dépenses en santé de 6,3 % pour 2022-2023, avant un ralentissement de 4,5 % l’an prochain. La progression des dépenses pour l’année s’explique surtout par l’entrée en vigueur de nouvelles conventions collectives, qui pérennisent notamment des primes.

En tenant compte des sommes déboursées l’an dernier en raison de l’urgence sanitaire, la croissance des dépenses chute de 4,1 % cette année. En 2021-2022, les diverses mesures liées à la lutte contre la COVID-19 ont amputé le budget de la santé de 7,2 millions de dollars. Pour 2022-2023, Québec se réserve 1,6 milliard pour des « mesures de soutien et de relance COVID-19 ».

Cap sur la « refondation »

Le budget Girard affecte 904,7 millions cette année au « rétablissement » du réseau dans le budget, dont 196 millions (un milliard sur cinq ans) pour « effectuer des changements importants au sein des établissements de santé ». Le budget souligne la volonté de Québec d’améliorer les styles de gestion, de changer la culture de l’organisation du travail, de moderniser le système et d’améliorer les infrastructures du réseau.

D’un point de vue de gestion, le gouvernement souhaite notamment éliminer le « recours abusif au temps supplémentaire », sans toutefois éradiquer cette pratique complètement.

« L’idée, maintenant, c’est de dire que ça doit devenir un usage qui est quasi inexistant, qui se résume à des cas de situations exceptionnelles que tout le monde est capable de comprendre — et non pas un moyen de compenser pour le manque de personnel », a commenté la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Une série d’exemples, comme des projets d’autogestion des horaires, l’aménagement d’horaires atypiques et l’augmentation des heures de travail dans une semaine sont énumérés dans les documents budgétaires.

Les projets ratio, attendus année après année par les membres du réseau de la santé, ne sont pas inscrits dans les plans du gouvernement. « Il faut toujours bien s’assurer d’avoir le personnel en nombre suffisant, donc on va travailler sur cette composante-là en premier », s’est justifiée la ministre LeBel.

Tour à tour, les syndicats en santé ont dénoncé le manque de mesures pour « régler l’enjeu du manque de personnel » et s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre, ont respectivement réagi l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Le projet du Bas-Saint-Laurent élargi

Le gouvernement alloue aussi 394,2 millions en 2022-2023 pour « rehausser les soins et les services à la population ». Des 83,9 millions dédiés à l’accessibilité et la qualité des services, 27,3 sont consacrés cette année à l’accès à la première ligne. Tel qu’attendu, Québec revoit sa promesse de permettre à tous les Québécois d’être suivis par un médecin de famille pour plutôt s’engager à ce qu’ils puissent « avoir accès à un professionnel de la santé dans un délai de 36 heures ».

Il s’engage aussi à déployer, « graduellement » et « dans l’ensemble du Québec », le projet de guichet d’accès implanté au Bas-Saint-Laurent. Le service de triage, souvent cité en exemple par le ministre de la Santé, Christian Dubé, sert à diriger les patients orphelins à divers professionnels de la santé qui, le plus souvent, ne sont pas des médecins.

Le gouvernement poursuit par ailleurs « son virage en faveur du soutien à domicile ». Il bonifie son crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés afin qu’il passe à 40 % en 2026. Québec alloue aussi 128,5 millions sur cinq ans afin d’« harmoniser les CHSLD publics et privés ». Il prévoit de conventionner une vingtaine de CHSLD privés qui ne le sont pas, ou de les intégrer au réseau public.

Le budget consacre aussi 1,5 milliard en cinq ans pour les maisons des aînés. De 75 millions en 2022-2023, les coûts d’exploitation passeront à 501 millions en 2026-2027. Québec prévoit ouvrir 2640 places dans 33 maisons des aînés d’ici septembre 2022, et un total de 3480 places dans 46 maisons d’ici 2023.