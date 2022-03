Québec déniche un milliard en sommes imprévues pour son virage vert

Québec profitera de sommes supplémentaires acquises par le biais du marché du carbone pour mettre de l’engrais sur son plan de lutte aux changements climatiques. Le gouvernement de François Legault prévoit verser près d’un milliard de dollars de plus que prévu dans les cinq prochaines années, mais continue de s’appuyer sur le transport et l’industrie.

Le ministre des Finances, Eric Girard, compte en grande partie sur de nouveaux gains financiers qui ont permis de bonifier le « fonds vert » — désormais nommé Fonds d’électrification et de changements climatiques — dans la dernière année. Au cours des prochaines semaines, son collègue à l’Environnement, Benoit Charette, présentera une mise à jour de son plan de lutte contre le dérèglement climatique, lequel s’appuiera sur une enveloppe de 993 millions de dollars de plus que celui qu’il avait présenté à l’automne 2020.

Au total, le « Plan pour une économie verte » (PEV) devrait donc s’appuyer sur des sommes de 7,6 milliards de dollars sur cinq ans.

Hormis l’exercice « vert » du budget de 2020, lequel prévoyait des sommes de plus de 6 milliards en environnement, le gouvernement Legault a fait chou blanc sur le plan environnemental, a soutenu mardi le porte-parole libéral en matière de finances, Carlos Leitão. « C’est le même plan qu’en 2019 et tout va être annoncé plus tard », s’est-il insurgé.

« La lutte aux changements climatiques, c’est une note de bas de page pour la CAQ », a renchéri la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, lors du huis clos qui a précédé le dévoilement du plan budgétaire. L’environnement est « encore absent » de l’horizon politique caquiste, a poursuivi le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Sans donner le détail de chacune des mesures envisagées, le budget déposé mardi à Québec prolonge notamment la durée d’application du programme Roulez vert de subvention à l’achat de véhicules écoénergétiques. Il réduit cependant la valeur des subventions accordées pour acheter des voitures neuves électriques et hybrides.

« On est cohérents, a souligné mardi le ministre Girard, quelques heures avant de déposer son budget à l’Assemblée nationale. La subvention est [calculée en] fonction du différentiel de prix entre les voitures électriques et à essence. »

Environ 53 000 personnes ont fait appel au programme Roulez vert dans les deux dernières années financières. En 2030, le gouvernement de François Legault souhaite voir rouler 1,5 million de voitures électriques sur les routes du Québec.

Toujours plus dans les routes

Près de la moitié du budget du prochain plan de mise en œuvre du PEV servira à financer la transition du secteur des transports. Dans son plan d’infrastructures, Québec prévoit d’ailleurs deux milliards de plus pour son réseau routier dans les dix prochaines années, alors qu’il met de côté 500 millions afin de développer son réseau de transport collectif.

Une nouvelle fois, le Plan québécois des infrastructures planifie donc des investissements dans une proportion de 30 %-70% pour le transport collectif et les routes. Lors des élections de 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait pris l’engagement de se rapprocher du « moitié-moitié ».

« Il ne faut pas oublier que dans la section du réseau routier, il y a 6,8 milliards de dollars pour les voies réservées. Et ces voies réservées servent à quoi ? Au transport collectif », a affirmé mardi la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, lorsqu’interrogé à ce sujet.

« On est, je pense, à l’équilibre », a-t-elle ajouté, en précisant qu’elle incluait les projets de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans son calcul.

En plus d’investir dans son PEV, le gouvernement Legault s’est engagé mardi à verser un peu moins de 170 millions aux villes de Montréal et de Québec pour qu’elles puissent financer leurs plans respectifs de lutte contre les changements climatiques. S’ajoutent à cela 100 millions pour lancer une stratégie sur l’hydrogène vert et près de 61 millions dans des mesures de réhabilitation et de décontamination du territoire.