Legault fait miroiter les avantages du pouvoir dans Marie-Victorin

Le premier ministre François Legault a fait miroiter aux électeurs de la circonscription de Marie-Victorin les avantages d’élire un député du parti au pouvoir.

Dans une entrevue radiophonique, diffusée mercredi, M. Legault a fait valoir la candidature de Shirley Dorismond, qui porte les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour cette élection partielle.

« Quand on a un député qui vient du gouvernement, transmettre ses dossiers locaux auprès de ses collègues ministres, c’est beaucoup plus facile, a-t-il dit sur les ondes de FM 103,3. Quand on a une députée de la CAQ dans Marie-Victorin, c’est certain qu’elle va bien porter les dossiers de Marie-Victorin auprès du gouvernement de la CAQ. »

Cette déclaration a fait réagir le député péquiste Pascal Bérubé. Il a accusé M. Legault d’avoir tenu des propos discriminatoires dans son entrevue à cette radio de Longueuil.

« Le premier ministre affirme en entrevue qu’il faut élire une 76e députée de la CAQ, car ce sera mieux pour l’avancement des dossiers des gens de Longueuil, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Cet argument n’a pas sa place en démocratie. Pas de discrimination, s’il vous plaît. »

Le Parti québécois est représenté par Pierre Nantel dans Marie-Victorin, où le scrutin est prévu le 11 avril.

Plus de détails suivront