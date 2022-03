Le ministre Boulet veut des réponses quant aux préposés étrangers sans permis ni salaires

Le ministre du Travail, Jean Boulet, lance une nouvelle enquête en réaction à l’article du Devoir concernant des travailleurs temporaires ayant travaillé des mois sans permis ni salaire dans une résidence privée de Lévis.

« Je trouve ça révoltant et inacceptable », a réagi le ministre en entrevue jeudi matin. « J’ai demandé de façon urgente aux enquêteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) d’aller procéder aux analyses et vérifications qui s’imposent. […] Je veux qu’on aille au fond des choses le plus rapidement possible. »

Le Devoir révélait jeudi qu’une résidence pour aînés de Lévis, la Villa Mon Domaine, a fait l’objet d’une série de plaintes pour sa façon de traiter sa main-d’œuvre étrangère, notamment pour avoir fait travailler des gens pendant des mois sans permis ni salaire.

Le ministre a par ailleurs confirmé que la CNESST avait déjà été saisie d’une plainte dans ce dossier à l’automne. La plainte faisait état de rémunération insuffisante, de pratiques interdites, de harcèlement psychologique, de disparité dans les conditions de travail et de congédiement déguisé. Or, selon le ministre, le dossier avait été « fermé ».

Meilleur encadrement réclamé

Plus tôt, les oppositions à l’Assemblée nationale avaient pressé le gouvernement d’agir dans ce dossier.

« La majorité des employeurs pose des bons gestes. Mais, dans certains cas, pour qu’il n’y ait pas de dérive, il faut que ce soit bien mieux encadré, bien mieux encadré », a notamment plaidé la chef libérale, Dominique Anglade.

« Je présume qu’il y aura des enquêtes qui se feront et je les appelle de tous mes vœux », a réagi quant à lui le député solidaire Vincent Marissal. « On n’est plus dans un régime féodal où on peut faire venir du monde ici puis les faire travailler comme des esclaves. Ça n’a aucun sens. […] Il faut appeler la police, là, ou, en tout cas, il faut vérifier assurément s’il y a des lois qui ont été violées. Il faut protéger ces gens-là de façon urgente. »

Au Parti Québécois, le député Joël Arseneau a dit que les faits rapportés étaient « inqualifiables ». « Le gouvernement ou le CISSS doit certainement enquêter sur la situation. »