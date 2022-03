QS compare la CAQ au Parti conservateur à propos de la place du privé en santé

Québec solidaire (QS) met le gouvernement Legault en garde contre la tentation d’imiter le Parti conservateur d’Éric Duhaime en ouvrant encore plus la porte au secteur privé dans les soins de santé.

La députée de QS Ruba Ghazal a déploré lundi l’intention exprimée récemment par le ministre de la Santé, Christian Dubé, à propos de son plan de « refondation » du réseau québécois.

« On avait peu de détails, mais là, le chat vient de sortir du sac, a-t-elle dit en conférence de presse. M. Dubé nous propose, ô surprise, encore plus de privé dans notre système de santé. La CAQ et le Parti conservateur, c’est la même chose : les deux veulent privatiser encore plus notre réseau de système de santé et renforcer le système de santé à deux vitesses. »

M. Dubé a l’intention de présenter au cours des prochaines semaines son projet de réforme, qui fait suite à ses observations durant la pandémie sur le fonctionnement du réseau, qui confie déjà certaines chirurgies à des cliniques privées. Une plus grande place au privé, sans frais pour les patients, sera parmi les éléments proposés, a rapporté Le Journal de Québec.

En présentant lundi ses demandes en prévision du prochain budget, Mme Ghazal a invité le gouvernement à faire plutôt des investissements « majeurs » dans le réseau public de la santé.

« Ce que le gouvernement est en train de nous annoncer, c’est de déshabiller le système public pour habiller le système privé, a-t-elle dit. Ça fait d’ailleurs partie des valeurs québécoises, le système de santé public. »

Le programme du Parti conservateur du Québec (PCQ) de M. Duhaime est celui qui, jusqu’ici, ouvre le plus la porte au secteur privé en santé. Les citoyens pourraient éventuellement choisir de souscrire à une assurance santé privée.

Par ailleurs, QS a proposé lundi de doubler les prestations du crédit d’impôt pour solidarité pendant six mois, dans le cadre de ses demandes pour le prochain budget du 22 mars, qui sera présenté par le ministre des Finances, Eric Girard.

Plus de détails suivront.