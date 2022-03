Le PLQ souhaite abolir la TVQ sur certains produits

À quelque 200 jours du scrutin électoral, le Parti libéral du Québec (PLQ) propose d’abolir la TVQ sur des « produits de première nécessité » dont la facture d’électricité, une promesse destinée à freiner la hausse du coût de la vie.

La cheffe du parti, Dominique Anglade, s’est engagée dimanche à alléger le budget des Québécois par une promesse d’annuler la taxe québécoise de 9,975 % sur « le savon, le shampoing, les brosses à dents, les médicaments sans ordonnance », des biens qualifiés de « premières nécessités ». L’exemption de la TVQ toucherait également la facture d’électricité jusqu’à concurrence de 4000 $. « Ça aurait un impact sur la capacité des Québécois à payer les montants », a plaidé Mme Anglade lors d’une conférence de presse.

« L’électricité aussi c’est un produit de première nécessité. Ce n’est pas un luxe au Québec de se chauffer et d’avoir de l’électricité. Ça rejoint la même logique », a-t-elle fait valoir.

En tout, cette abolition de taxe laisserait derrière elle un trou de 1,5 milliard dans le trésor québécois, selon les estimations du PLQ, qui croit qu’en contrepartie, chaque famille économiserait environ 500 $ par année.

Ce manque à gagner ne pèserait pas lourd sur le budget national, a expliqué Carlos Leitão, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances publiques. « Par rapport au budget de mars 2021, les revenus de l’État sont à peu près à 10 milliards de plus que budgétés. […] L’effet de l’inflation sur le revenu de l’État, du moins lors de la première et deuxième année [du mandat de la CAQ], fait en sorte que les revenus sont beaucoup plus élevés. Il y a beaucoup de marge des manœuvres pour faire des choses comme ça. »

Le PLQ exige aussi un gel des tarifs d’hydroélectricité « jusqu’à ce qu’on revienne à un processus normal pour déterminer la croissance des tarifs d’électricité ». Dominique Anglade souhaite ainsi se distancier de « l’erreur historique » de la CAQ d’arrimer la hausse des tarifs d’électricité à l’inflation. Elle considère qu’il faut « revenir » à une hausse annuelle déterminée de concert avec la Régie de l’énergie.