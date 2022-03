Québec commence à couper dans ses primes «COVID» aux soignants

Québec fait le ménage dans ses primes et incitatifs liés à la pandémie de COVID-19. Une dizaine de programmes prendront fin le mois prochain, dont les « primes COVID-19 » de 4 % et 8 % offertes depuis le début de la pandémie au personnel soignant.

Cette annonce tombe le jour-même de la commémoration des victimes de la pandémie, deux ans après ce que plusieurs considèrent le début de la crise sanitaire au Québec. Attendue la semaine prochaine par les syndicats, elle est finalement arrivée par voie de communiqué vendredi.

En plus des « primes COVID », offertes dans le réseau de la santé depuis avril 2020, Québec met la hache dans la paie « temps double » offerte aux travailleuses qui effectuaient du temps supplémentaire depuis le début de la cinquième vague. La « prime escalier », un montant destiné à favoriser l’assiduité au travail et qui pouvait atteindre 1000 $ par période de quatre semaines, prendra fin, tout comme le montant forfaitaire offert au personnel à temps partiel qui travaille plus de 30 heures par semaine.

Il était déjà prévu que ces mesures financières disparaissent au mois d’avril. C’est le 16 avril, plus précisément, qu’elles le feront. « Conformément à la volonté du gouvernement de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire, les arrêtés ministériels pris en vertu du décret sur l’état d’urgence sanitaire seront éventuellement abrogés. Ainsi, les mesures qui y sont rattachées seront abolies », a résumé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Québec doit déposer ce mois-ci un projet de loi qui permettra d’officialiser la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Le premier ministre François Legault maintient qu’il est devenu nécessaire pour pérenniser certaines des primes offertes à l’aide des pouvoirs exceptionnels de la Loi sur la santé publique. « Il va en rester quelques-unes [de mesures] après, mais peut-être que c’est possible de les encadrer dans un projet de loi », a-t-il dit en février.

C’est le cas notamment des primes de rétention et d’attractivité de 12 000 $ et 18 000 $ offertes aux infirmières depuis septembre dernier. Ces montants instaurés par le biais d’un arrêté ministériel ne font pas partie de ceux que Québec abandonnera le mois prochain.

Le MSSS estime avoir versé « plus de 5,3 milliards » de dollars en primes et incitatifs depuis le début de la pandémie.