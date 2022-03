Daniel Paré nommé sous-ministre associé au sein du ministère de la Santé

Le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec portera bientôt le chapeau de sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie au ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS).

La nomination de Daniel Paré a été annoncée mercredi par le gouvernement Legault. Il entrera en poste dans ses nouvelles fonctions le 14 mars.

Depuis décembre 2020, M. Paré était le directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie au MSSS.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a salué le travail accompli par M. Paré dans la dernière année.

«Plusieurs défis nous attendent au cours des prochains mois, et monsieur Paré possède sans conteste les compétences et l’expertise requises pour relever ce nouveau défi. [...] Comme directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19, il a mené avec brio cette opération d’envergure et a contribué à ce que le Québec atteigne un taux enviable de vaccination dans la population», a commenté M. Dubé dans un communiqué.

Avant de prendre les rênes de la campagne québécoise de vaccination, Daniel Paré occupait le poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un certificat de deuxième cycle en gestion de la santé de l’Université de Moncton, il a aussi été directeur général du Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L’Islet de 2009 à 2012.