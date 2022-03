Benoit Charette annonce à tort la mort de Lamine Touré... devant Lamine Touré

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, a annoncé à tort la mort de l’artiste Lamine Touré samedi, avant d’exprimer ses sympathies — pour sa propre mort — au danseur et chorégraphe, qu’il n’avait visiblement pas reconnu.

Le principal intéressé ne s’en est pas formalisé. « Le monsieur, il n’a rien fait de mal. Il s’est trompé, point », déclaré M. Touré au Devoir lundi. « Il s’est excusé après », a-t-il souligné.

La bévue, relayée abondamment sur les réseaux sociaux au cours de la fin de semaine, a eu lieu au cours du Gala Dynastie. Cette cérémonie vise à récompenser des personnalités issues des communautés noires qui s’illustrent dans les domaines des arts et de la culture.



Sur la scène du Théâtre Maisonneuve, le ministre Charette a prononcé une allocution, une feuille de papier à la main. « En écrivant les quelques mots, je me suis rappelé qu’on a perdu de dignes représentants du milieu culturel au cours des derniers mois. On peut penser à Lamine Touré. Je me souviens de nombreuses soirées notamment au Balattou », a-t-il commencé, en nommant le club montréalais qu’a ouvert M. Touré dans les années 80.

Quelques personnes se sont alors levées dans la foule. Parmi elles, l’artiste Touré lui-même, qui a fait un signe de la main au ministre. « C’est vrai, mes sympathies. Sincèrement, sincèrement », a poursuivi le ministre en regardant vers lui.

« Moi je me suis levé et j’ai dit : je suis là encore ! C’est tout. Pour moi, ce n’est rien ça », a aussi relaté M. Touré. Constatant sa méprise, M. Charette a éclaté de rire.

Une erreur de bonne foi

Au cabinet de M. Charette, l’attachée de presse Rosalie Tremblay-Cloutier a plaidé l’erreur de bonne foi. « Le discours du ministre contenait une formule ambiguë et en voulant sortir de son texte, il l’a mal interprétée, menant à l’incident en question », a-t-elle avancé. « Contrairement à ce que rapportent certains, l’incident a plutôt été tourné à la blague par la plupart des participants, dont M. Touré, avec lequel le ministre s’est entretenu plus tard en soirée. Le ministre est bien sûr désolé de cet événement. »

Coupant court aux rumeurs, Mme Tremblay-Cloutier a par ailleurs assuré qu’aucun employé dans l’entourage du ministre n’avait perdu son emploi après les événements.

Lamine Touré recevait samedi le Grand Prix Dynastie, un hommage visant à souligner l’ensemble de sa carrière. M. Touré a notamment lancé le Festival international Nuits d’Afrique. Il a été nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2013 et désigné Membre de l’Ordre du Canada en 2018.

Photo: Courtoisie Lamine Touré

« Même moi à sa place [du ministre], je vois “hommage à la personne” et dans ma tête [je me dis] : il est mort ! », a lancé M. Touré pour expliquer l’erreur du ministre. Il a confirmé que les deux hommes ont discuté après les événements et fait parvenir au Devoir une photo qu’ils ont prise ensemble. « Je ne suis pas fâché, on s’est entendus, on est d’accord, on s’est donné la main », a-t-il énuméré.

Racisme ou maladresse ?

Sur les réseaux sociaux, la bévue du ministre Charette a néanmoins attiré des commentaires et nourri des montages soulignant la « gaffe » (“epic fail”) de l’élu.

L’avocat et entrepreneur social Fabrice Vil a partagé une publication Facebook dans laquelle il rappelle d’entrée de jeu que « bien sûr, il n’y avait rien d’intentionnel là ». Reste que l’affaire symbolise à son avis, « le peu de considération du présent gouvernement pour les communautés noires ».

M. Vil a rappelé que le gouvernement Legault et M. Charette « nie [nt] l’existence du racisme systémique ».

« M. Charette avait le devoir d’arriver particulièrement préparé pour son discours afin d’honorer respectueusement l’unique tâche qu’il avait lors de cette soirée. […] Il est bien sûr délicat de soulever l’enjeu du racisme dans de telles circonstances parce qu’on pourrait tout imputer à la maladresse », a-t-il poursuivi.

« Mais je crois important de soulever l’enjeu parce que les exemples du manque de considération se multiplient. Pas uniquement par des erreurs commises sur scène. Il suffit de penser à la campagne publicitaire prétendument contre les préjugés que ce gouvernement nous a servis. »

Cette campagne, qui reprenait certains préjugés concernant les membres des communautés culturelles, a suscité les critiques de son propre réalisateur, Khoa Lê, qui en a demandé le retrait après en avoir vu les versions finales. Or de l’avis du ministre Charette, l’effet causé par l’offensive publicitaire est plutôt une preuve de son succès, puisqu’elle a selon lui nourri les conversations au sujet du racisme.

En entrevue, M. Touré a vite rejeté les soupçons de racisme entourant cette histoire. « Le monsieur, il était avec nous, il était avec sa femme là-bas. Après on dit que c’est du racisme : quel racisme ? Non. Il ne faut pas blâmer le monsieur s’il vous plaît », a-t-il insisté.