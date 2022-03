Porter le masque deviendra éventuellement «un choix personnel», selon le Dr Boileau

Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, demande une « bonne quinzaine de jours » avant de déterminer la date exacte de la levée de l’obligation du port du masque dans les lieux publics.

Il veut préalablement « bien mesurer l’impact » des semaines de relâche sur la situation épidémiologique au Québec. « Il y a un risque qu’il y ait une augmentation du nombre de cas. [Les semaines de relâche] sont des occasions propices d’augmenter les contacts, donc de générer des risques supplémentaires [d’hospitalisations] », a-t-il fait valoir, près de deux ans après l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire.

Le port du masque ne sera plus requis en classe pour les élèves du primaire et du secondaire, lorsqu’ils sont assis, à compter de lundi. Il ne sera plus exigé pour les petits et les grands dans les lieux publics, à l’exception des transports en commun, au plus tard à la mi-avril, a rappelé Dr Boileau, jeudi.

Cela dit, le couvre-visage demeurera un « instrument très efficace » pour freiner la transmission de la COVID-19. Le porter ou non, « ça va devenir un choix personnel », a-t-il mentionné.

La Direction nationale de santé publique a cependant déjà donné son feu vert au devancement de deux jours, du 14 au 12 mars, du retrait du passeport vaccinal et des limites de la capacité d’accueil dans les lieux publics. Dès le samedi 12 mars prochain, il n’y aura par exemple aucune limite de capacité par table dans les restaurants, les bars, les tavernes et les casinos, qui pourront ouvrir selon leurs heures normales d’activité.

« C’est un retour progressif à la vie normale que tous attendent avec impatience », a noté M. Boileau, qui s’est présenté armé d’une « bonne dose d’optimisme » devant la presse jeudi avant-midi. « La situation épidémiologique va vraiment mieux qu’elle ne l’était il y a quelques semaines », a-t-il indiqué, précisant que les indicateurs — hospitalisations, nombre total de cas de COVID-19, nombre de cas de COVID-19 dans certains groupes — passent au vert.

La Direction nationale de la santé publique « s’attend à ce que le paysage encore évolue assez bien » au cours des prochaines semaines. « Mais, on va très vigilants », a insisté Dr Boileau. « Plan for the worst, hope for the best », a-t-il dit en anglais.