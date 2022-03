Québec planifie le retrait du port obligatoire du masque d’ici avril

Le gouvernement doit annoncer mercredi ou jeudi son plan de retrait du port du masque, qui pourrait demeurer obligatoire uniquement dans les transports en commun à partir d’avril. La Santé publique doit faire le point sur cette question jeudi à Montréal.

La semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé que le retrait du port du masque en classe au retour de la relâche constituait la première étape d’un plan qui vise à remiser les couvre-visages, petit à petit.

Forte de ses plus récentes données au sujet de l’immunité contre la COVID-19, la Santé publique a dès le lendemain confirmé sa volonté d’éliminer « graduellement » l’obligation du port du masque.

Son « plan de désescalade du port du masque » doit suivre le niveau de risque associé à diverses activités, avait alors expliqué Marie-France Raynault, conseillère médicale stratégique principale au ministère de la Santé. « Donc, dans les endroits où les gens sont assis, comme dans les salles de spectacle, les salles de réunion, ça pourrait être une étape subséquente », avait-elle affirmé, en soulignant que le secteur des transports en commun devrait être « le dernier endroit où le masque sera enlevé ».

La séquence retenue par la Santé publique est en cours de finalisation mercredi. Au terme de discussions, le gouvernement devrait donc annoncer le scénario retenu dans un communiqué de presse. Il reviendra ensuite au directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, de détailler le plan de match.

En entrevue au Devoir la semaine dernière, le chef de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, a avancé que Québec présentera à la mi-mars un projet de loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire. « Là, actuellement, on a besoin de l’urgence sanitaire pour imposer le masque dans les transports en commun. Donc, comment on se donne une flexibilité, sans se rendre à l’état d’urgence sanitaire, mais qui nous permet d’agir ? » avait-il demandé.

Québec a par ailleurs déjà annoncé qu’il procédera au retrait progressif du passeport vaccinal d’ici le 14 mars.

Des projections encourageantes

Par ailleurs, l’Institut national de santé publique (INSPQ) et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont publié mercredi des prévisions encourageantes au sujet de la COVID-19.

« Les assouplissements graduels des mesures sanitaires jusqu’au 14 mars 2022 ne devraient pas causer de recrudescence importante des cas et des hospitalisations dans le Grand Montréal », prévoient les plus récentes modélisations de l’INSPQ et du Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses de l’Université Laval.

Leurs prévisions s’appuient sur l’estimation « qu’environ une personne sur trois aurait été infectée par le SRAS CoV-2 depuis le 1er décembre 2021 dans le Grand Montréal », notent les deux groupes.

Sur la base de scénarios qui tiennent tous deux compte d’une augmentation des contacts sociaux — « graduelle » dans un cas et « plus rapide et importante » dans l’autre —, l’INSPQ avance que les nouvelles hospitalisations et nouveaux décès resteront « largement inférieurs à ceux du pic de la cinquième vague », en janvier.

Quant à l’INESSS, il note que pour une sixième semaine consécutive, « dans tous les groupes d’âge et dans toutes les régions », le nombre de nouvelles hospitalisations et de personnes qui nécessitent un séjour aux soins intensifs est en baisse.

« Pour l’ensemble du Québec, les projections annoncent une poursuite de la diminution des nouvelles hospitalisations, qui est toutefois moins marquée que lors des semaines précédentes », écrit l’Institut, sur la base de données colligées jusqu’au 25 février 2022.