Le PQ échoue à inclure l’enseignement collégial dans le projet de loi 96

Pascal Bérubé a fait chou blanc mercredi dans la Salon rouge de l’hôtel du Parlement. Le député péquiste a cherché à convaincre le ministre Simon Jolin-Barrette d’amender le projet de loi 96 afin d’appliquer la Charte de la langue française à l’enseignement collégial, mais en vain.

« J’accuse ce gouvernement de non-assistance à une langue en danger, rien de moins », a lancé Pascal Bérubé en commission parlementaire.

L’élu a déposé mercredi un amendement au projet de loi 96 stipulant que « l’enseignement collégial doit se donner en français, sauf pour les ayants droit », soit les enfants dont le père ou la mère a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada.

Selon lui, le déclin du français au Québec commande de fermer les portes des cégeps anglophones aux francophones et aux allophones. « Ce gouvernement qui nous a demandé d’écouter la science, qui nous a dit qu’il écoutait toujours la science, choisirait de ne pas regarder franchement les chiffres en disant : “Les mesures les plus structurantes, on ne va pas aller de l’avant, parce qu’il y a peut-être un coût politique à payer” », a déploré le député de Matane-Matapédia.

Les députés de la Coalition avenir Québec, du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire se sont tour à tour opposé à l’idée d’assujettir les cégeps à la loi 101.

Pascal Bérubé a dit regretter de voir le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette — qu’il soupçonne d’appartenir à l’« aile de plus en plus rachitique de la CAQ qui pratique un nationalisme homéopathique » — « passe[r] à côté de l’histoire » avec son projet de loi « pas costaud ». Il y voit une « capitulation honteuse » de la part des « nationalistes » de l’équipe de François Legault.

Le ministre Jolin-Barrette a dit « agi[r] » afin de renforcer la présence de la langue française. Il a rappelé vouloir, au moyen du projet de loi 96, imposer une épreuve uniforme de français aux étudiants du réseau collégial anglophone, sauf à ceux étant déclarés admissibles à l’enseignement en anglais à l’école primaire et secondaire, en plus de limiter la possibilité de croissance des places dans les cégeps anglophones. « Ce que nous proposons va véritablement changer le visage de l’enseignement au niveau collégial », a-t-il soutenu devant la Commission de la culture et de l’éducation.