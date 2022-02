Le maire Marchand, 100 jours et 1001 imprévus plus tard

Après 100 jours à toute vapeur au gouvernail de la Ville de Québec, Bruno Marchand entend maintenir le cap vers ses engagements électoraux, passablement ballottés par les imprévus depuis son arrivée au pouvoir.

Crise à l’intérieur de la police au jour 20, vague Omicron qui déferle au jour 28, appui au tramway qui pique du nez au jour 78 : même dame Nature et Bernard « Rambo » Gauthier ont fait la pluie et le beau temps sur les premiers mois au pouvoir de Bruno Marchand.

L’élu admet n’avoir eu que « deux ou trois » journées de congé complètes depuis son assermentation, le 14 novembre. Le répit attendra : le nouveau venu en politique a vite compris qu’il fallait être funambule à temps plein pour accomplir sa tâche à la tête de Québec.

« C’est un grand défi de pouvoir équilibrer à la fois les urgences et la vision à long terme », concède le principal intéressé. Malgré l’inattendu qui a marqué son début de mandat, le maire Marchand estime « avoir mis la table » pour remplir ses promesses : s’occuper des aînés, soulager les plus démunis, travailler à l’itinérance zéro, faire rayonner chaque quartier de la capitale.

Changement de ton

Il se félicite d’avoir su rapidement tourner la page sur 14 années de règne Labeaume. Le nouveau maire tempête moins que l’ancien : là où Régis tapait du poing, Bruno, lui, préfère tendre la main.

« Le but n’est pas d’être fleur bleue et de se dire : si nous sommes tous main dans la main et qu’on gambade dans la forêt, les fleurs vont pousser, explique le nouveau maire. La confrontation avait un temps. Est-ce qu’elle a eu des gains ? Certainement. Est-ce qu’elle était à bout de souffle dans les derniers mois du dernier mandat ? Je pense que les évidences sont là. »

Le maire Marchand certifie que cet esprit de collaboration rapporte à la Ville. « Le changement de ton a permis de dénouer des nœuds qui existaient. On n’a pas besoin de toujours déchiré sa chemise sur la place publique pour obtenir des gains. »

Le dossier du tramway tend à lui donner raison. Le gouvernement Legault imposait un carcan financier qui semblait immuable à l’ancienne administration. Devant la nouvelle, il n’a pas hésité à ouvrir son chéquier pour acquitter une partie des dépassements de coût, estimés à plus d’un demi-milliard de dollars.

Sous les projecteurs

Catapulté sous les projecteurs du Québec dès le soir de son élection en raison du revirement hollywoodien qui lui a procuré la victoire, le maire Marchand entend partager la lumière avec son équipe au cours des prochains mois.

« Ces 100 jours n’auraient pas été ce qu’ils sont, et même pas proches, si ce n’avait pas été de l’équipe autour de moi. C’est très facile de penser que c’est moi qui fait tout ; ce n’est pas le cas du tout », souligne le maire.

Très présents dans les médias, Bruno Marchand et ses souliers donnent l’impression d’avoir une main – ou un pied — dans tous les dossiers. Le maire assure qu’il sait déléguer.

« La population a[vait] besoin de savoir s’il y a un maire en contrôle, s’il y a un maire avec une vision, s’il y a un maire en qui elle peut faire confiance, explique celui qui, au lancement de sa campagne, traînait un important déficit de notoriété. Ça, c’était la première étape. »

Maintenant qu’il se sait bien en selle à l’hôtel de ville, il promet de laisser les coudées franches à son entourage.

« On met nos élus de l’avant, on a commencé à le faire et on va même le faire davantage », dit-il.

La piqûre politique

Le maire Marchand n’a pas parlé une seule fois avec son prédécesseur depuis son accession au pouvoir. En revanche, il s’est quelques fois mis dans ses souliers.

« J’essaie de me mettre dans sa peau parce qu’un jour, ça m’arrivera, explique-t-il en évoquant son éventuel et inévitable départ de la vie politique. Il ne faut pas regarder ben, ben la ligue nationale pour savoir que tous les coaches finissent par être congédiés ; c’est la même affaire avec les maires. Je suppose que ça prend un temps de jachère, un temps pour se désintoxiquer de cette vie-là. »

Bruno Marchand a la piqûre et visiblement, même après 100 jours, il n’a pas besoin de dose de rappel pour poursuivre sa lune de miel.