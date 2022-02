Québec revoit à la hausse sa cible de logements sociaux et abordables

Le gouvernement Legault a revu à la hausse le nombre de logements sociaux et abordables qu’il souhaite construire d’ici la fin de l’année au Québec et débloque une somme de 128 millions de dollars pour financer les coûts d’exploitation de ces unités, qui seront réparties un peu partout dans la province.

Québec et Ottawa ont ainsi annoncé mardi les détails d’une entente concernant la deuxième phase de l’Initiative rapide de création de logements, qui avait fait l’objet d’une première annonce en août dernier. La ministre des Affaires municipales et de l’habitation avait alors fait état de la construction de « plus de 1300 unités » d’ici la fin de 2022. Cette cible atteint maintenant 1458 logements sociaux et abordables, incluant certaines unités financées par le programme AccèsLogis, mais qui avaient besoin d’un coup de pouce supplémentaire afin de voir le jour rapidement.

« Ce sont des projets qu’on doit absolument construire dans une période courte de 12 mois. Donc, vous voyez que c’était vraiment une urgence de répondre aux clientèles qui en avaient besoin », a indiqué à cet effet mardi la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, Andrée Laforest, lors d’une conférence de presse virtuelle. Elle a alors reconnu que plusieurs projets financés par AccèsLogis dans les dernières années étaient jusqu’à maintenant « difficilement réalisables », faute de fonds disponibles.

L’ensemble des unités évoquées mardi sont comprises dans 79 projets à travers la province. Ce sont ainsi 257 unités qui devraient voir le jour d’ici la fin de l’année à Montréal, 135 à Gatineau, 66 à Longueuil, 48 à Laval et 35 dans la ville de Québec.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a d’ailleurs accueilli positivement cette annonce mardi, au moment où la liste d’attente pour obtenir une unité de logement social dans la métropole compte plus de 23 000 noms et que les loyers continuent de grimper dans la métropole.

« Partout dans la région métropolitaine de Montréal, on observe une pénurie de logements abordables, une hausse de la valeur des propriétés et des besoins grandissants pour héberger les personnes vulnérables », rappelle le cabinet de la mairesse, dans une déclaration écrite. Mme Plante espère ainsi que les unités annoncées mardi « aideront à répondre aux besoins criants de la métropole et amélioreront les conditions de vie des personnes plus vulnérables que nous devons soutenir ».

Les gouv. du Canada et du QC ont annoncé aujourd’hui la création de 257 nouveaux logements sociaux et abordables à Montréal. Je salue ces investissements de 89 M$ qui aideront à répondre aux besoins de la métropole et améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) February 22, 2022

Des besoins en région

Ce sont par ailleurs 62 projets de logements sociaux et abordables — donc la vaste majorité — qui se réaliseront à l’extérieur des grands centres, où la crise du logement se fait de plus en plus sentir dans le contexte de l’étalement urbain. Dans plusieurs municipalités, comme Rimouski, Granby et Drummondville, le taux d’inoccupation des logements locatifs frôle maintenant 0 %, selon un récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

« Je sais que les besoins sont dans les grandes villes, mais dans les régions également », a ainsi souligné Mme Laforest, qui souhaite « accélérer le rythme de construction » de logements sociaux et abordables à l’échelle de la province.

Dans les logements sociaux qui seront construits, les locataires éligibles débourseront 25 % de leurs revenus pour se loger. Les unités abordables, pour leur part, seront offertes à un loyer se situant entre ce seuil très bas et le « coût médian » sur le marché, a indiqué Mme Laforest.

« Il s’agit de faire en sorte qu’un travailleur puisse rentrer chez lui à la fin de la journée et ne pas avoir à choisir entre payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table », a fait valoir mardi le ministre fédéral du Logement, Ahmed Hussen.

Plusieurs des unités qui seront construites desserviront d’ailleurs des clientèles spécifiques. La liste des projets qui devraient voir le jour cette année comprend notamment 350 logements pour les aînés, 102 unités destinées aux communautés autochtones, de même que plus de 200 logements pour les personnes à risque de sombrer dans l’itinérance et tout autant pour celles ayant des problèmes de santé mentale, entre autres.

« C’est une bonne nouvelle parce que ça permet de répondre aux besoins criants de personnes en situation de grande vulnérabilité », a réagi au Devoir la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain, Véronique Laflamme. Elle rappelle d’ailleurs que la pandémie a exacerbé dans de petites municipalités plusieurs problématiques sociales autrefois associées aux grands centres, incluant l’itinérance visible.

Mme Laflamme espère maintenant que le prochain budget du gouvernement fédéral prévoira des sommes additionnelles pour concrétiser une troisième phase de cette initiative de financement d’unités de logement à loyer modique.