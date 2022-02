Québec créera un «ombudsman» des droits des enfants

Appelé à modifier le rôle de Directeur national de protection de la jeunesse pour le rendre plus indépendant, le ministre Lionel Carmant reste inflexible. La création d’un commissaire aux droits des enfants dans un projet de loi subséquent répondra à plusieurs inquiétudes, assure-t-il.

« Je pense que les gens confondent les deux rôles », a constaté M. Carmant en entrevue avec Le Devoir mardi matin, quelques minutes avant d’entamer l’étude détaillée de son projet de loi nº 15 visant à réformer la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Dans son rapport émis en mai de l’année dernière, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse – présidée par Régine Laurent – recommandait au gouvernement de procéder à la création de deux postes distincts dans le cadre de sa réforme de la DPJ : un Directeur national de protection de la jeunesse, ainsi qu’un Commissaire au bien-être et aux droits des enfants.

Le premier a été encastré dans le projet de loi déposé en décembre par le ministre Carmant. Le deuxième n’avait pas encore fait l’objet d’annonces concrètes. Or, mardi, M. Carmant a confirmé que le poste de Commissaire verrait le jour dans un projet de loi. « Il va falloir attendre un second mandat si on veut être réaliste », a-t-il précisé.

La semaine dernière, en commission parlementaire, plusieurs intervenants ont déploré que la directrice nationale occupe aussi un poste de sous-ministre adjointe. Dans un mémoire, une quinzaine de directeurs régionaux de protection de la jeunesse ont évoqué des risques de dérive et d’influence politique. Les groupes d’opposition pressent Québec de procéder par vote à l’Assemblée nationale pour éviter toute « ingérence ».

D’après le ministre Carmant, il y a confusion des genres.

« Le rôle qu’on a donné à la directrice nationale, c’est un rôle d’harmonisation des pratiques. La Commission [Laurent] a insisté pour qu’elle porte un rôle de sous-ministre adjoint, a soulevé l’élu de la Coalition avenir Québec. Éventuellement, on va regarder pour le Commissaire. »

Des ajustements

En entrevue, M. Carmant a convenu qu’il désirait revoir certains aspects de son projet de loi. Tel qu’évoqué la semaine dernière, il proposera une modification au préambule du texte législatif, afin de faire de l’intérêt du jeune la considération principale dans l’analyse des dossiers.

Le député de Taillon souhaite également inscrire la violence conjugale comme « motif de compromission » de la sécurité de l’enfant. Les comportements violents d’un parent envers l’autre pourraient donc devenir un prétexte pour recourir à la DPJ.

« On veut même élaborer un peu plus. Si on vient donner plus d’information sur l’impact de la violence conjugale sur le développement de l’enfant, ça devient vraiment un argument fort », a-t-il dit.

La semaine dernière, Régine Laurent demandait à M. Carmant de réviser la Loi pour permettre aux jeunes de rester en famille d’accueil jusqu’à l’âge de 21 ans. « En audience, des jeunes nous ont dit : arrêtez d’être une usine à itinérance. Rester en famille d’accueil, ça permet de ne pas se ramasser dans la rue avec des rêves brisés », avait-elle dit.

La voie législative n’est pas la bonne pour revoir le processus de transition à la vie adulte, selon M. Carmant, qui entend tout de même les bémols émis la semaine dernière. L’élu maintient qu’à terme, il sera possible pour un jeune placé de rester en famille d’accueil après ses 18 ans.

« Pour le moment, ça reste une Loi qui s’applique aux enfants. Est-ce qu’on peut redéfinir le mot “enfant” ? Les juristes me disent que non », a-t-il observé.

L’étude détaillée du projet de loi nº15 se poursuit cette semaine au parlement.