La CAQ fait entendre sa machine électorale

La Coalition avenir Québec a donné un premier signal clair de préparation électorale, lundi, en invitant les médias à réserver leur place sur sa caravane de campagne.

La directrice des communications de la CAQ, Claude Potvin, a déclaré que cet appel, plus de sept mois avant le scrutin, était nécessaire.

« On veut que vous vous inscriviez pour savoir si on a un ou deux autobus à réserver, a-t-elle dit en entrevue au Devoir. On va respecter la loi électorale. C’est vraiment une question d’organisation. »

La loi électorale prévoit que l’élection est fixée au début d’octobre. Au cours des derniers mois, le premier ministre François Legault a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de devancer le vote.

Selon la CAQ, des médias ont déjà commencé à s’informer des coûts de participation, ce qui a résulté par l’envoi d’un communiqué, lundi matin, demandant aux médias de réserver leur place, afin d’avoir un portrait précis des besoins.

Mme Potvin a balayé du revers de la main toute intention d’accentuer la pression sur ses adversaires. « Il n’y a pas de question de mettre de la pression sur les partis de l’opposition, c’est une simple question d’organisation », a-t-elle assuré.

La CAQ affirme avoir envoyé une demande identique aux médias en avril 2018, en prévision de la dernière campagne qui a porté le parti au pouvoir en octobre de la même année.

L’initiative de la CAQ n’est pas passée inaperçue du côté de l’opposition officielle.

Le directeur des communications de la cheffe Dominique Anglade a fait part de ses interrogations sur les réseaux sociaux, lundi matin.

« Bien hâte de voir comment François Legault va expliquer ça, a écrit Jérémy Ghio sur son fil Twitter. Pourquoi on n’a pas de date dans Marie-Victorin ? Pourquoi on invite les journalistes sept mois d’avance sur l’autobus ? Pourquoi des photos de campagne ? Est-ce que la CAQ va respecter la date prévue par la loi ? »

Le gouvernement n’a toujours pas annoncé de date pour l’élection partielle qui doit se tenir dans la circonscription de Marie-Victorin, libre depuis la démission de la députée indépendante Catherine Fournier, après son élection en novembre à la mairie de Longueuil.

Plus de détails suivront.