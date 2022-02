Une députée de Québec Solidaire redoute l’implantation d’un Costco à Rouyn-Noranda

La députée solidaire Émilise Lessard-Therrien a partagé jeudi matin ses inquiétudes quant à la possible implantation d’une succursale de Costco à Rouyn-Noranda.

« Un Costco à Rouyn-Noranda, c’est à toute l’économie régionale que ça va faire mal. À Rouyn-Noranda, ce sera aussi plus de compétition pour une main-d’œuvre qui se fait déjà rare. Nos commerces réduisent déjà leurs heures d’ouverture faute de travailleurs, est-ce qu’on veut les fragiliser encore plus pour un Costco ? Déjà qu’ils vivent la concurrence des Amazon de ce monde. Est-ce que nos commerces ne répondent déjà pas à la demande ? », peut-on lire dans la publication Facebook de la députée de la circonscription Rouyn-Noranda — Témiscamingue.

La multinationale américaine aurait entrepris des démarches sérieuses afin de venir s’installer à l’ouest du Québec, indique Radio-Canada. Un propriétaire détenant des terrains dans la région aurait même été contacté par l’entreprise désireuse d’acquérir son — pas si petit — lopin de terre.

Cet article a fait réagir la native du comté de Témiscamingue : « Ce n’est pas tellement que je suis contre. En fait, je pense qu’il faut se poser des questions sur l’arrivée d’un joueur comme Costco à Rouyn-Noranda. »

Celle qui est aussi porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de développement régional mentionne que plusieurs médias régionaux ont comparé la possibilité d’un Costco rouynorandien avec celui présent à Drummondville depuis déjà quelques années. Son arrivée avait été grandement bénéfique dans la région où les petits commerçants ont à peine souffert.

Émilise Lessard-Therrien prévient toutefois qu’« il y a une différence majeure entre Rouyn-Noranda et Drummondville. On n’est pas de passage à Rouyn-Noranda. [La ville] est au bout de la route 117 et on ne passe pas par hasard par là. »

Drummondville, étant plutôt située entre Québec et Montréal, est plus encline aux arrêts imprévus dus à la grande circulation, illustre la députée. « Les risques à Rouyn-Noranda, c’est que ça draine les consommateurs des autres MRC (Municipalités régionales de comté) vers Rouyn-Noranda. C’est donc toute l’économie régionale qui risque de souffrir de l’implantation d’un gros joueur. »

Outre la crainte d’une diminution de l’achalandage, les commerçants souffrent déjà d’une pénurie de main-d’œuvre dans la région. En date de décembre 2021, l’Abitibi-Témiscamingue occupait le troisième rang de la région administrative avec le taux de chômage le plus bas au Québec à 3,4 %, juste derrière la Capitale-Nationale (3,3 %) et Chaudière-Appalaches (2,9 %).

« Il y a plein de commerçants qui ne sont même pas capables d’ouvrir avec toutes leurs heures régulières tellement il leur manque de monde », déplore Émilise Lessard-Therrien, craignant que l’arrivée de Costco dans la région aggrave la situation.

En faveur du projet

« Il est temps. Plusieurs dont moi vont dépenser dans d’autres villes pour leurs produits. Je pense que de garder cet “achalandage” en région serait un atout. [Et] quand on compte le [nombre de kilomètres] parcourus en aller-retour pour un Costco, ben je pense que ça vaudrait la peine d’en avoir un ici », peut-on lire dans les commentaires sous la publication de la députée.

Des réactions assez mitigées se trouvent en commentaire du statut. Certains défendent le point de vue d’Émilise Lessard-Therrien, d’autres considèrent qu’il est plus que temps pour Rouyn-Noranda d’avoir sa grande surface.

« Un Costco emmène de bons emplois [et] du monde de partout en région, possiblement du Nord de l’Ontario. Selon moi, les autres commerces de Rouyn-Noranda profiteraient de l’arrivée d’un Costco. (Restaurants, Hôtel etc.). Si c’est pas Rouyn, Val d’or vont tout faire pour l’avoir », écrit un second internaute à l’avis favorable quant à la venue de la multinationale en région.

La mairesse de la ville indique d’ailleurs évaluer les options qui s’offrent à elle en vue de ce projet, peut-on lire dans l’article de Radio-Canada.

De l’autre côté du combiné, Émilise Lessard-Therrien rappelle que sa publication a pour but d’amener un débat sur le sujet, plutôt que de simplement prendre parti.

Un îlot de chaleur

En plus des préoccupations économiques, la députée s’inquiète aussi des répercussions environnementales d’un tel projet dans la région. Avec l’arrivée d’une grande surface telle que Costco vient un très grand stationnement particulièrement propice aux îlots de chaleur.

« Ce n’est pas parce que nous sommes dans une région éloignée, où il y a une abondance de forêt, que nos noyaux urbains sont épargnés des îlots de chaleur », détaille la députée solidaire.

Celle-ci ajoute aussi les enjeux quant à la circulation. La route 117 est déjà hautement sollicitée à Rouyn-Noranda. Aménager un Costco entraînerait forcément du trafic dans la région où la circulation n’est déjà pas fluide aux heures de pointe, notamment.

« Il faut vraiment prendre en considération ces questions-là », conclut la députée.