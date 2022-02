Carmant bonifiera la réforme de la DPJ

Québec ajustera certains aspects de sa réforme de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), dont son principe même, après les critiques émises la semaine dernière par plusieurs acteurs du milieu, dont Régine Laurent.

Le préambule sera notamment modifié pour dire que l’intérêt de l’enfant est « la » priorité dans l’application de la Loi, pas « une considération ». C’est ce qu’avait formellement demandé l’ex-présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, la semaine dernière.

« Je l’ai entendu clairement. Il faut bonifier certains articles, et je vais travailler avec les oppositions pour [le faire] », a souligné M. Carmant dans les couloirs de l’Assemblée nationale, jeudi.

En présentant son projet de loi en décembre, M. Carmant avait indiqué vouloir mettre les droits des enfants au cœur de la Loi sur la protection de la jeunesse. En en faisant « une considération primordiale dans l’application » de la loi, il souhaite modifier la grille d’analyse des travailleurs de la DPJ et des juges qui se pencheront sur un dossier.

Or, l’utilisation du mot « une » – plutôt que « la » – pose problème, ont laissé entendre plusieurs intervenants entendus en commission parlementaire cette semaine et la précédente. « Quand on lit ça, ça veut dire que c’est une considération parmi d’autres. Ce n’est pas du tout l’esprit dans lequel nous avons travaillé », a lancé Mme Laurent il y a une semaine et demie.

L’étude détaillée du projet de loi nº 15 réformant la DPJ reprendra mardi prochain, au parlement. Selon M. Carmant la « volonté politique est là [de l’]adopter » au plus vite. L’élu caquiste soutient d’ailleurs qu’il s’agit là d’un premier pas vers une réforme à plus long terme du réseau de protection de la jeunesse.

« Incrédule »

C’est donc avec « incrédulité » qu’il a accueilli jeudi matin les propos de l’ex-vice-président de la commission Laurent, André Lebon, selon qui le rapport final des commissaires est à risque d’être tabletté. En lançant la commission spéciale en 2019, le premier ministre François Legault avait assuré que ce ne serait pas le cas.

Or, dans une entrevue accordée à La Presse et publiée jeudi matin, M. Lebon critique vivement le suivi des recommandations du rapport Laurent : les listes d’attente s’allongent, constate-t-il, et le personnel fuit le réseau.

« J’ai été très surpris [des propos] de M. Lebon. En décembre, quand on a déposé le projet de loi, il m’a envoyé un e-mail me félicitant de ce qu’on faisait. Deux mois plus tard, il fait cette déclaration », s’est découragé le ministre Carmant, jeudi.

« La phase la plus urgente » de la réforme – le projet de loi – est déjà enclenchée, a-t-il fait remarquer. Et la pénurie de personnel ne cesse de se résorber, selon lui.

« Il y a des centaines d’intervenants de plus sur le terrain, a dit M. Carmant. Le problème, c’est qu’il faut garder les plus expérimentés. Là, on va être capable de le faire parce qu’à la suite de la dernière convention collective, les travailleuses sociales en protection de la jeunesse vont avoir un salaire supplémentaire que dans les CLSC ou ailleurs. »