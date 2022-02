Les retards dans les primes en santé sont «honteux», selon QS

Les retards dans les paiements de primes aux professionnels du réseau de la santé sont « honteux » et rappellent le fiasco du système de paie Phénix au gouvernement fédéral, a lancé mardi le député Vincent Marissal de Québec solidaire.

Lundi, une coalition de huit syndicats en santé a avancé que le gouvernement doit 2,4 milliards de dollars en primes et en augmentations salariales dans le réseau de la santé.

« C’est honteux, a réagi M. Marissal le lendemain. « On leur a fait toutes sortes de promesses et on n’est même pas capable de livrer ce qui est pas mal le plus simple, quand tu emploies du monde : c’est le chèque de paie. »

Les syndicats calculent que leurs membres attendent des sommes de 1,28 milliard de dollars associées aux signatures de conventions collectives et de 1,15 milliard dues au règlement de plaintes en équité salariale.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, n’a pas contesté ces sommes. En point de presse mardi, il a déclaré qu’« il reste à peu près 1,2 milliard à payer » en primes et en « ajustements » découlant de la signature des conventions collectives.

« On va payer 500 millions, 400 millions dans les deux prochaines paies [le 23 février et le 10 mars]. S’il reste des sous, on va faire une avance », a-t-il promis. Il a avancé que son gouvernement avait jusqu’ici versé 80 % des primes et des sommes prévues aux conventions collectives.

Pas de réponses pour les intérêts et l’équité salariale

Le ministre n’a pas fourni d’échéancier pour le versement des sommes dues en vertu des règlements en équité salariale. Ces montants sont les plus importants : certains professionnels comme les audiologistes ou les orthophonistes attendent des versements de 40 000 $, ou même de 52 000 $, selon les estimations des divers syndicats. « […] toute la question de l’équité salariale, qui traîne depuis dix ans — là, ce n’est pas nous — mais on va s’en occuper aussi », s’est contenté de dire M. Dubé.

L’élu a aussi évité de répondre à une question sur le versement des intérêts prévus dans les ententes. Les organisations syndicales reprochent à Québec d’avoir renoncé à procéder à ces versements.

De l’avis du député Marissal, les retards de paiements en santé font en sorte qu’« on est en train de faire un nouveau scandale Phénix à la sauce CAQ au Québec ». La vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Josée Marcotte, a fait la même comparaison au début du mois, en entrevue au Devoir. « Les gens sont frustrés », avait-elle laissé tomber.

« On est surtout en train de pilonner, encore une fois, la volonté de ce personnel soignant de revenir dans le réseau », a poursuivi le député Marissal. « Mettez-vous à leur place. Ils sont partis ou sur le point de partir, épuisés, mal payés, en burn-out, mal équipés — rappelez-vous la saga des N95. Le ministre se met pratiquement à genoux en brandissant des chèques : “Revenez, j’ai changé, revenez, j’ai changé”. Bien, savez-vous quoi ? Des mois plus tard, elles attendent encore leurs chèques à la hauteur de 2,4 milliards au Québec. »

Les retards de paiement s’expliquent entre autres par les mesures rétroactives prévues dans les conventions collectives et par des ennuis logistiques au ministère de la Santé, sur lesquels Le Devoir avait levé le voile en novembre.